شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تصرف مرتبات الموظفين بأثر رجعى 10 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بصرف مرتبات بعض الموظفين بأثر رجعى لمدة 10 أشهر قديمة، وتم صرف شيكات لهم بالرواتب الشهرية المخصصة لهم، خاصة أن معظم هؤلاء الموظفين من الجدد والذى تم تعيينهم من قبل اللجنة فور توليها المسئولية فى أغسطس من العام الماضي.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى تنظيم احتفالية لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزى بعد تتويجه بلقب الدورى الإنجليزى كأول لاعب مصرى يحقق هذا الإنجاز وينال هذا الشرف، على أن تقام الاحتفالية فى أول تجمع قادم للمنتخب وفقا للأجندة الدولية التى يعلنها الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

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فى السياق ذاته، اجتمع حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب مع محمد بركات مدير المتتخب لبحث قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، بتأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون ووضع التصورات الخاصة بشكل استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة فور إعلان قرارات الاتحاد الأفريقي.

وناقش البدرى مع مدير المنتخب كل السيناريوهات المطروحة التى تحافظ على خطة إعداد الفريق القومى لاسيما وأن الكاف لم يتطرق خلال مؤتمره الصحفى الذى عقده رئيسه أحمد أحمد إلى تحديد أجندات المنتخبات الدولية خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بتسكينها بمباريات ودية أو رسيمة للبدء فى التحضير الفعلى لهذه المرحلة.

أكد حسام البدرى أنه سوف يجتمع مرة أخرى مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى لبحث كل هذه القرارات والتأكيد على ضرورة ربط المباريات للمسابقات المحلية بالأجندة الدولية للمنتخب فور وضوحها بما يضمن الحصول على الاستحقاقات الكافية من فترات مناسبة والخاصة بمباريات المنتخب سواء على صعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية وأيضا الاتفاق على خطوط عرضية لمنح المنتخب توقيت مناسبة فى التجمعات الخاصة بمعسكرات المنتخب.. وقال البدرى على أنه سيجتمع مع جهازه المعاون من أجل مناقشة جميع الأمور والمعوقات التى ستواجه المنتخب وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل.