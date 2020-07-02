شكرا لقرائتكم الزمالك يؤجل مسحة لاعبى الفريق للغد أو السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك انه تم تأجيل موعد خضوع لاعبي الفريق الأول لمسحة كورونا والتي كان مقررا لها اليوم، حيث ستقام غدا الجمعة أو بعد غد السبت، علي ان يخوض الفريق تدريبه الأول احد أيام السبت او الاحد المقبلين وذلك استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

في نفس السياق بدأ مسئولو الزمالك في إجراءات عودة الثلاثي الأجنبي اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي من بلادهم تونس والمغرب استعدادا لعودة الفريق للتدريبات خلال الساعات المقبلة، كذلك لخضوعهم لمسحة كورونا للاطمئنان علي صحتهم قبل المشاركة في التدريبات الجماعية مع زملائهم، ومن المنتظر عودة الثلاثي خلال الأيام المقبلة بعد فتح خطوط الطيران الخارجية، وكذلك بعد قرار مجلس الإدارة امس بعودة الفريق للتدريبات، ويحرص الجهاز الفني والإداري للزمالك علي الاطمئنان علي الثلاثي خلال تواجدهم في بلادهم وتنفيذ برنامج التدريب الخاص بالفريق استعدادا لمواجهة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها منتصف سبتمبر المقبل.

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فيما رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك رحيل مصطفي محمد مهاجم الفريق للاحتراف الأوروبي وطلب من اللاعب اغلاق ملف الاحتراف نهائيا لحين انتهاء الفريق من منافسات دوري ابطال افريقيا والتي يستعد فيها الزمالك لمواجهة الرجاء في الدور قبل النهائي للبطولة والمقرر له منتصف سبتمبر المقبل، وابلغ كارتيرون إدارة النادي برفضه رحيل أي لاعب من الفريق الا بعد نهاية مشاركة الفريق في دوري ابطال افريقيا.

في نفس السياق كشف مصدر داخل الاتحاد الافريقي لكرة القدم ان هناك اتجاه لعدم إقامة مباراتي الدور قبل النهائي ونهائي دوري ابطال افريقيا في الكاميرون بسبب عدم وجود فنادق إقامة 5 نجوم تصلح لاستضافة 4 فرق كبري في العاصمة الكاميرونية وهي الأهلي والزمالك والرجاء المغربي والوداد المغربي، سوى فندق واحد فقط وهو هيلتون ياوندي، بينما باقي فنادق العاصمة ستكون اقل في المستوى قليلا وهو ما يسبب وجود ازمة في حالة إقامة المباراتين والنهائي في العاصمة الكاميرونية..

وعن استعدادات الكاميرون لاستضافة بطولة الأمم الافريقية المقبلة في ظل عدم وجود فنادق في العاصمة الكاميرونية، فقد أكد المصدر ان جميع مدن الكاميرون تم تطوير الاستادات بها استعدادا للحدث الكبير وهو بطولة الأمم الافريقية، وينبقي فنادق مدينتين او ثلاثة من ضمنهم العاصمة ياوندي، مضيفا انه ربما يتم استبعاد ياوندى من استضافة مباريات دوري الابطال لهذا السبب.