شكرا لقرائتكم الشارقة الإماراتي يجدد عقده مدربه عبدالعزيز العنبري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الشارقة المنافس في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم يوم الخميس تجديد عقد مدربه عبد العزيز العنبري لمدة موسمين.

وقال الشارقة في حسابه على "تويتر" : بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، شركة الشارقة لكرة القدم تجدد عقد مدرب الفريق الأول عبدالعزيز العنبري لموسمين، وذلك في إطار دعم استقرار الفريق ومواصلة مسيرة نجاحاته.

وتوج الشارقة بلقب الدوري موسم 2018-2019 وذلك للمرة الأولى منذ 23 عاما.

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وحسم الشارقة اللقب للمرة السادسة في تاريخه قبل جولة واحدة على نهاية الموسم.

وأصبح العنبري أول مدرب إماراتي يحصد لقب دوري المحترفين بعد مسيرة رائعة شهدت هزيمة واحدة في 25 مباراة.

وأعلن الاتحاد الإماراتي الشهر الماضي عدم تتويج بطل للدوري بعد قرار عدم استكمال موسم 2019-2020، بجانب إلغاء نهائي كأس رئيس الإمارات بين العين والظفرة بسبب جائحة كوفيد-19.

وأوضح الاتحاد الإماراتي في بيان أن القرارات تشمل إلغاء نتائج الموسم دون تحديد بطل.

