شكرا لقرائتكم شفاء ديوكوفيتش من فيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش الرقم واحد عالميا في كرة المضرب للكشف عن فيروس كورونا المستجد، سلبية كما أعلن مكتبه الإعلامي الخميس.

وقال بيان صادر عنه : جاءت نتيجة فحص نوفاك ديوكوفيتش وزوجته يلينا سلبية. لقد اثبتت ذلك نتائج الاختبارات بعد خضوعهما لفحص كوفيد-19.

وأضاف : لم يشعر نوفاك ويلينا بأية عوارض وقد خضعا للفحص بعد التشاور مع الأطباء.

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وأوضح المكتب الإعلامي بأن نوفاك وزوجته يخضعان لحجر صحي واتبعا ارشادات السلامة المتعلقة بكوفيد 19 منذ عودتهما من زادار (كرواتيا) قبل 10 أيام.

وكان ديوكوفيتش أعلن في 23 يونيو الماضي إصابته بفيروس كورونا بعد تنظيمه جولة استعراضية في منطقة البلقان لبعض نجوم كرة المضرب انطلقت في منتصف الشهر الماضي. وقد اصيب خلال هذه الجولة كل من البلغاري غريغور ديميتروف والكرواتي بورنا تشوريتش والصربي فيكتور ترويسكي. قبل أن يلحق بهم منظم جولة كرواتيا النجم السابق غوران ايفانيسيفيتش.

وتلقى ديوكوفيتش بالذات انتقادات عنيفة لتنظيم هذه الدورة للاعبي دول البلقان وشهدت حضورا جماهيريا في المدرجات بلغ نحو ألفي متفرج، وقد اضطر إلى تقديم إعتذاره.

