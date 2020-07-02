220 مدرباً في الدورة التدريبية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الجلسة الافتتاحية لدورة التدريبية للريشة الطائرة للأولمبياد الخاص، مشاركة كل من سعد بن صالح السفياني الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، والدكتور عماد محيي الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأعرب الأمين العام للاتحاد العربي للريشة الطائرة جعفر إبراهيم عن سعادته الكبيرة بمشاركة الاتحاد العربي في تنظيم الدورة التدريبية (أسس وتنظيم مسابقات الريشة الطائرة)، التي نظمها الأولمبياد الخاص الإماراتي برعاية اتحاد الاتحادات الرياضية العربية والأولمبياد الخاص الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتعاون مع الاتحاد العربي للريشة الطائرة.

وأكد أن مساهمة الاتحاد العربي في التنظيم يأتي انطلاقاً من التزامه بمد جسور التعاون والتواصل مع مختلف الهيئات الرياضية العربية لخدمة الرياضة العربية بشكل عام، ولعبة الريشة الطائرة بشكل خاص، كما أن المشاركة مع الأولمبياد الإماراتي تندرج في إطار حرص الاتحاد لدعم ورعاية مختلف البرامج الموجهة لأصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع.

وقال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي: «نعتز كثيراً بشراكتنا مع الاتحاد العربي للريشة الطائرة الذي نعتبره من الاتحادات الرياضية المتميزة في دمج أصحاب الهمم بكافة تحدياتهم الذهنية عن طريق وضع أسس متينة في تشريعاتهم، وحوكمتهم للعبة، ودمج أصحاب الهمم في العديد من فعالياتهم الرياضية تحقيقاً لمبدأ الدمج المجتمعي الشامل، وتعد رياضة الريشة الطائرة من أكثر الألعاب رواجاً في أوساط الرياضيين من أصحاب الهمم، ولذلك نحرص من خلال شراكتنا مع الاتحاد إلى تقديم ونشر المعرفة حول اللعبة للمدربين من خلال مجموعة من ورش العمل التي تقدم عن بعد، ونتطلع للمزيد من التعاون البناء في الفترة المقبلة».