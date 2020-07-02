شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة العراقي عباس لعيبي بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي:
تعرض مدرب اللياقة البدنية لمنتخب العراق للناشئين السابق، عباس لعيبي، لإصابة بفيروس كورونا، ولعيبي هو بطل العراق والعرب وآسيا بألعاب القوى خلال سبعينات القرن الماضي، وبعد اعتزاله توجه الى العمل مع الطواقم التدريبية في فرق كرة القدم العراقية، إذ عمل مع فريقي القوة الجوية، والزوراء، كما عمل مع منتخب العراق للناشئين.
من جانب آخر، تمكن مدرب حراس مرمى المنتخب العراقي الأول لكرة القدم السابق، عامر زايد، من التغلب على مخاطر فيروس كورونا بعد معاناة كبيرة.
إذ تحسنت حالته الصحية، وغادر العناية المركزة في مستشفى الكرخ في بغداد، ومن المؤمل أن يغادر المستشفى الأسبوع المقبل.
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