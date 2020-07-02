«الجوية العراقي» يستغني عن مساعدي المدرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي العراقي، الاستغناء عن الطاقم التدريبي المساعد لفريقها الكروي الأول، الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو.

وذكرت إدارة النادي في بيان، أن «الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تتقدم بالشكر والتقدير للطاقم التدريبي المساعد السابق المكون من لؤي صلاح، وعلي عبد الجبار، وحيدر محمد، ومدرب حراس المرمى غانم إبراهيم».

وأعربت عن أمنياتها لهم بـ«التوفيق والنجاح في عملهم القادم رفقة الأندية التي سيعملون معها».

وفي السياق نفسه ذكرت مصادر مقربة من فريق القوة الجوية، أن «قرار الاستغناء عن الطاقم التدريبي المساعد للمدرب أيوب أوديشو، يعود إلى رغبة الأخير في تسمية طاقم مساعد جديد سيكون من بينه مدرب حراس المرمى هاشم خميس، ومدرب أجنبي للياقة البدنية».

وأوضحت تلك المصادر، أن «هذه الرغبة ستظهر للعلن في القريب العاجل».