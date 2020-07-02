شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوية العراقي» يستغني عن مساعدي المدرب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
أعلنت الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي العراقي، الاستغناء عن الطاقم التدريبي المساعد لفريقها الكروي الأول، الذي يقوده المدرب أيوب أوديشو.
وذكرت إدارة النادي في بيان، أن «الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية الرياضي، تتقدم بالشكر والتقدير للطاقم التدريبي المساعد السابق المكون من لؤي صلاح، وعلي عبد الجبار، وحيدر محمد، ومدرب حراس المرمى غانم إبراهيم».
وأعربت عن أمنياتها لهم بـ«التوفيق والنجاح في عملهم القادم رفقة الأندية التي سيعملون معها».
وفي السياق نفسه ذكرت مصادر مقربة من فريق القوة الجوية، أن «قرار الاستغناء عن الطاقم التدريبي المساعد للمدرب أيوب أوديشو، يعود إلى رغبة الأخير في تسمية طاقم مساعد جديد سيكون من بينه مدرب حراس المرمى هاشم خميس، ومدرب أجنبي للياقة البدنية».
وأوضحت تلك المصادر، أن «هذه الرغبة ستظهر للعلن في القريب العاجل».
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوية العراقي» يستغني عن مساعدي المدرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.