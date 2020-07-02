جريزمان مكتئب ووالده وشقيقه ينتقدان المدرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

انتقد تيو شقيق الفرنسي أنطوان جريزمان عبر 3 تغريدات على «تويتر»، مدرب برشلونة كيكي سيتين، لإشراكه جريزمان دقائق معدودة أمام فريقه السابق أتلتيكو مدريد (2-2). وقال تيو «بصدق أنا سأبكي»، بعد أن رأى شقيقه على الدكة للمرة الثالثة في 4 مباريات، وشكك تيو في تغريداته التي مسحها لاحقاً في قرارات المدرب، وعبر عن صدمته لما آل إليه وضع بطل العالم في الفريق.

وعمد تيو لنشر صورة وهو يحتفل مع شقيقه بكأس العالم 2018 على حسابه في «إنستجرام»، وأكد سيتين من جانبه، نيته التحدث مع جريزمان حول موضوع منحه دقائق فقط في آخر المباريات لا تكفي لترك بصمة، لكنه أكد أنه «لن يعتذر».

وعلق ألن والد اللاعب: «كي يدخل المدرب في محادثات من هذا النوع، عليه أن يكون مالك مفاتيح الحافلة، لكن سيتين حالياً مجرد راكب».

وعانى جريزمان (29 عاماً) منذ انتقاله لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو، من تقبل زملائه الجدد وخصوصاً ميسي، وتعمقت الفجوة بينهما عندما قال في مقابلة مع «فرانس فوتبول» إنه يعتقد أن سبب كره ميسي له، هو فوزه بكأس العالم، ونجم عن تجاهل ميسي وزملائه له في الفريق عدم تسجيله أو مشاركته في تسجيل هدف في مباريات الفريق الست التي أعقبت فترة توقف الموسم، و8 أهداف فقط في هذا الموسم قبل توقفه.

ومدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني نفسه كان حائراً عندما سئل عن لعب جريزمان بضع دقائق فقط أمام فريقه. وقال: «لا توجد عندي كلمات». وبعث سيتين مدرب برشلونة برسالة شك حول مستقبل الفرنسي عندما قال: «من الصعب وضعه في التشكيلة دون التسبب بعدم استقرار الفريق، أتفهم جيداً شعوره وأشعر بالأسف من أجله؛ لأنه شخص رائع ومحترف كبير».

ويعتقد زميل جريزمان ومواطنه كليمنت لونجليه في المقابل، أن بمقدور جريزمان التعافي. وقال: «أنطوان منسجم مع اللاعبين في غرفة الملابس، لا توجد مشكلة حقاً، وفي الملعب هو نفسه يدرك أن بمقدوره أن يكون أفضل. علينا ألا ننسى إحصائياته فقد سجل 14 هدفاً للفريق في كل المسابقات، والعديد من صناعة الأهداف، وهذا جيد بالنسبة للموسم الأول لكن بالنسبة لأنطوان، هو يلعب في فريق يتبنى طريقة مختلفة عما اعتاد عليه في أتلتيكو، وهو لاعب نطالبه بالكثير جداً. أشاهده يبذل مجهوداً كبيراً في التمرينات، ومن الطبيعي أن تسلط على مهاجم في برشلونة الأضواء عندما لا يسجل في مباراتين. إذا سجل هدفين سيبدو أن سوبر أنطوان عاد إلى طبيعته».

وحاول جريزمان تجاهل ما حصل في مباراة «الأتلتي» ونشر صورة بالأبيض والأسود بعد المباراة وهو يبتسم سعيداً مع زوجته، فيما حصل أيضاً على دعم مدربه الأوروجوياني السابق مارتن لازارت، ورئيس أتلتيكو مدريد أنريكي سيريزو الذي علق: «سيتعافى وينجح، إنه صديق وشخص ولاعب كبير».

وقال لازارت (59 عاماً) الذي درب جريزمان في ريال سوسييداد، عندما كان في الـ18 من العمر: «ما ترونه من جريزمان مجرد رسم كاريكاتوري عنه، ما أراه أنا أنه حزين ومطأطأ الرأس ويركض بلا شعور. من حق المدرب إجراء تبديلات كما يحلو له ووقتما يريد، لكنني أعتقد أن إشراكه جريزمان في الدقائق الأخيرة لم يساعد اللاعب نفسياً، عندما لا تسير الأمور على ما يرام للاعب، يجب أن يوفر المدرب الدعم له، صحيح أن على جريزمان تحمل مسؤوليته، لكن البيئة من حوله لا تساعده على النجاح، ربما كان الوضع ليكون أفضل لو أنه وافق على الانتقال لبرشلونة في أول عرض. أعتقد أن تأكيده البقاء في أتلتيكو مدريد كسر غرفة ملابس برشلونة.

جريزمان عانى التأقلم في البداية، لكنني شاهدته أفضل في ديسمبر ويناير، ثم عاد حزيناً الآن، ربما يتغير الوضع لو استبدل المدرب. لا أعرف ما إذا كان قرار برشلونة بطرد فالفيردي كان الأكثر توفيقاً، فالنتائج لم تتحسن كثيراً، ولا شك في أن هذا أثر أيضاً في معاناة جريزمان».