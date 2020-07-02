«كورونا» تمنع سلمان من تدريب نفط الوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد ـ زيدان الربيعي:

أدت المخاوف التي تسبب بها فيروس كورونا إلى التراجع عن قيام المدرب العراقي عبد الكريم سلمان بتدريب فريق نفط الوسط العراقي في الموسم المقبل، برغم اتفاق الطرفين.

وذكر المدرب عبد الكريم سلمان: «بسبب صعوبة انتقالي خارج بغداد في الوقت الحالي، من العاصمة بغداد إلى محافظة النجف التي يتواجد فيها فريق نفط الوسط، قررت الاعتذار عن عدم تدريب الفريق».

يذكر أن المدرب عبد الكريم سلمان قاد في الموسمين الماضيين فريق الكرخ، ونجح معه بشكل واضح جداً، ما جعل إدارة نفط الوسط تتفق معه لتدريب فريقها الكروي الأول خلفاً للمدرب السابق راضي شنيشل الذي رفض الاستمرار في مهمته مع الفريق.