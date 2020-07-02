مشجع يفقد وظيفته بسبب سيلفي مع محرز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طرد عامل بناء يدعى كريج ويليس(37 عاماً) وهو مشجع لمانشستر يونايتد من عمله بسبب التقاطه سيلفي مع نجم الغريم مانشستر سيتي الجزائري رياض محرز، وكان محرز يتفقد موقع بناء مجمع شقق جديد في ماكسلفيلد بعد شهرين من تعرض شقته للسرقة على يد لصوص عندما اقترب منه ويليس وطلب التقاط سيلفي لكن رؤساءه رأوا أنه خرق قواعد التباعد الاجتماعي بهذا التصرف، وطرد نهائياً من عمله.

وعلق العامل:«أعتقد أن قرار طردي غير منصف، محرز كان لطيفاً ولم يمانع والتقطت الصورة من أجل صديق لي يشجع سيتي، نحن لا نصادف شخصاً مثله كل يوم، في الطريق للمنزل تلقيت اتصالاً من المدير أبلغني فيه بقرار الطرد»، وأكدت مجموعة البناء إصرارها على صحة القرار وقالت:«سلامة وأمان جميع من في مواقع البناء مهمة جداً لنا في جميع الأوقات».