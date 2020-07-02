

قال رضا عبد العال نجم الأهلى السابق، إن صالح جمعة مكسب كبير للاهلى لأنه عندما كان يحصل على فرصة المشاركة كان يصنع الفارق مع الفريق خاصة فترة وجود حسام البدرى وجوزيه بيسيرو ومارتن لاسارتي.

وعلق عبدالعال على عودة الدروي قائلا:" الوزيرأكد على استكمال النشاط ولكن لم يذكر استكمال الدوري، ويتحمل المسئولية لو تعرض أى شخص للإصابة عند اكمال الدوري".

وأضاف في تصريحات صحفية لليوم السابع أن الكابتن محمود الخطيب أفضل من حسن شحاتة، الخطيب فى حتة تانية خالص ومن يوم ما بطل مفيش حد جه زيه ومفيش جه شبه حد.

وعلق عبدالعال على صفقة طاهر محمد طاهر للأهلي قائلا :" لما ييجى ونشوفه نحكم كله كان بيقولك كهربا وصلاح محسن هيكسروا الدنيا في الأهلي وبيجوا وبعدها يطلعوا إعارات".

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كانت هذه تفاصيل خبر رضا عبد العال يتحدث عن صفقة طاهر محمد طاهر.. ويؤكد: الخطيب أفضل من حسن شحاتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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