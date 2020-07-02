الأهلي: تعيين طارق محروس مديرا فنيا لفريق اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي انه تم تعيين طارق محروس مديرا فنيا لفريق كرة اليد خلفا للمدرب السويدي اولا ليندجرين الذي تم توجيه الشكر له عقب اجتماع مجلس الإدارة الأخير .

وقال عبد القادر في تصريحات لـ "يلا كورة ": القرار الكتابي الذي صدر بتعيين طارق محروس سيكون خاص بما تبقي من الموسم الحالي لكرة اليد ومن الطبيعي أنه سيستكمل مشواره مع الفريق في الموسم القادم".

وأضاف:" أقوم في الوقت الحالي بتجهيز تقرير شامل عن ملف الألعاب الأخري من حيث التشكيلات التي ستتم في الفرق المختلفة لتقديمه إلي مجلس إدارة النادي في اجتماعه القادم من أجل مناقشته".