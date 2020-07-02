مصدر بالزمالك لمصراوي: إجراء المسحة الجمعة.. ولم نحدد موعد العودة للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

استقر نادي الزمالك على إجراء اللاعبين للمسحة الخاصة بفيروس كورونا غدًا الجمعة، على أن يتم العودة للتدريبات بعد ظهور النتيجة.

وأكد مصدر بالزمالك في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الفريق الأبيض سيجري المسحة الطبية الأولى غدًا الجمعة، وتم إبلاغ اللاعبين بالموعد المحدد للحضور للنادي.

وأضاف المصدر، أنه لم يتم تحديد موعد عودة التدريبات، وسيتم الانتظار حتى ظهور نتيجة المسحة الأولى للاطمئنان على الحالة الصحية للاعبين والطاقم الفني والطبي بالفريق.

جدير بالذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك عقد اجتماعًا أمس الأربعاء مع مجلس إدارة النادي، وتم اتخاذ عدة قرارات، كان من بينها الموافقة على إجراء اللاعبين للمسحة الطبية بعد رفض الأمر في وقت سابق.