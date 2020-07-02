مدرب البنزرتي السابق لمصراوي: المثلوثي سينجح مع الزمالك..ومعلول وفرجاني مشرفان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى الجريتلي:

أشاد ناصيف البياوي،المدير الفني السابق لنادي البنزرتي التونسي، بتجربة مواطنيه علي معلول مع الأهلي وفرجاني ساسي مع الزمالك.

وقال البياوي ـ في حديثه لمصراوي ـ :"هما خير سفيران للكرة التونسية وحققا نجاحاً مع أنديتهم واكتسبوا شعبية كبيرة في مصر، الكرة في مصر لها طعم خاص فشعبها يتنفس الكرة والنوادي لديها تنظيم وفرصة للتطور للاعبين التونسيين وهو شيء صحي فتح الدوري المصري أبوابه للتونسين والعكس".

وعن رأيه في اقتراب لاعب فريقه السابق حمزة المثلوثي، لاعب الصفاقسي الحالي من الانضمام للزمالك، قال البياوي:"الجمهور المصري يُحب اللاعب الهجومي صاحب المهارات وهو كذلك هو ستايل علي معلول وأتوقع نجاحه مع الزمالك".

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المثلوثي لعب لصفوف نادي البنزرتي التونسي خلال الفترة من 2010/2011 حتى انتقل لصفوف الصفاقسي موسم 2016/207 فيما تولى ناصيف البياوي تدريب البنزرتي خلال الفترة من يوليو 2019 حتى نوفمبر 2019.

وتابع المدير الفني التونسي:"الزمالك من الفرق التي تلعب كرة هجومية لذا فالمثلوثي مناسب ولكن لو انتقل لفريق أقل من الزمالك ربما لن يوفق فهو مناسب جداً للزمالك".

وأتم المدرب صاحب الـ 42 عاماً برده على سؤال: ماذا لو جائته فرصة للتدريب في مصر قائلاً:"أتمنى التواجد في الدوري المصري لايوجد ما يمنعني إذا كان هناك عرضاً مُحفزاً ويقدرني فأنا مستعد للتواجد في مصر".