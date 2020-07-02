"6 كيلو جرام لا تكفي".. كيف ينتزع صالح "الفرصة " من فايلر؟ (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

"لم أغلق صفحة صالح جمعة تماماً المجال موجود إنه يشارك لو جهز نفسه وأتمرن كويس واشتغل على نفسه ، الحل في أيد صالح نفسه" بهذه العناوين العريضة رد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على سؤال حول موقفه من صالح جمعة ليرد قبل ثلاثة أشهر على تكهنات طرحت قبل يومين تعليقا على قرار عودة صانع الألعاب الموهوب إلى التدريبات الجماعية.

بين الخوف من فسخ تعاقده وعودة روتينية لا تعني حصوله على فرصة في المشاركة تكهنات صاحبت القرار المفاجىء بعودة صالح جمعة إلى تدريبات الأهلي الجماعية بعد أن ذهبت معظم التوقعات إلى كفة رحيله أو إعارته على أقل تقدير.

وبعيداً عن أسباب عودة صانع الألعاب الموهوب التي يمكن مشاهدتها في تحليل (كورونا وأشياء أخرى .. لماذا أفرج فايلر عن صالح جمعة؟) فكيف يمكن أن يحصل على الفرصة بعد أن اتخذ خطوته الأولى فقد 6 كيلو جرامات من وزنه عن أخر وزن مسجل له قبل التوقف الإجباري؟.

1- أسلوب اللعب

يتحفظ فايلر وأعلن ذلك بوضوح على أسلوب لعب صالح جمعة الذي يبالغ في الإحتفاظ بالكرة والمراوغة ولذلك فإن اللاعب مطالب بتغيير أسلوبه وإثبات التغيير للمدير الفني وهو يملك الامكانات التي تؤهله بدون متاعب لهذا التحول.

يتيميز صالح جمعة بدقة التمريرات الطويلة وصناعة اللعب والمرواغات المؤثر بدلاً من الاستعراضية ستتقدم به خطوة نحو الفرصة التي يسعى لها ببساطة الجماعية وعدم المبالغة في المرواغات التي تحققها له الأختراق من العمق.

2- بدون كرة

في الكرة أن لا تلمسها سوى دقائق معدودة من 3:5 دقائق فايلر يؤمن ويقدر هذه الحقيقة وينتظر من صالح جمعة الإجابة على سؤال : ماذا تفعل بدون كرة؟

والإجابة هي الخطزة الثانية التي تمهدها تغيير أسلوب صالح، المبالغة في المراوغة تستهلك مجهوده وطاقته تستنزف مجهود بدني يعاني من الأساس وبالتالي يهدر كل شىء مبكراً بدلاً من توزيع الجهد بذكاء.

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"الكرة أسرع منك ومن أى لاعب " الحقيقة الثانية التي يملك جمعة القدرة على استخدامها لصالحه وهو يتمع بمهارة التمرير.

3- بين الخطوط

الذكاء في التمركز بين الخطوط يمنح صالح جمعة فتح زاويا التمرير في حالة الرتم الحالي وفرص أكبر لمرواغات مجدية تمكنه من التمريرات الحاسمة أو بدايتها وكل كذلك يحتاج في ذكاء للتحرك للاقتصاد في المجهود البدني.

4- الاستعداد البدني

التحدي الأهم الذي يواجه صالح جمعة وهبوط مستوى الفريق بدنياً ككل بسبب التوقف الإجباري لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) يمنحه الفرصة للتطور في هذا الجانب دون فارقاً كبيراً لصالح منافسيه في مركز صانع الألعاب.

فايلر بوضوح يرى أن رقم 10 يجب أن يتمتع بمجهود عالي والركض بالسرعة القصوى في كثير من الأحيان وبالتالي فإن الذكاء في توفير الجهد مع الاستعداد البدني والوزن المناسب عناصر أساسية لتحقيق شرط فايلر ومن ثم الحصول على الفرصة.

5- الالتزام

انتقد فايلر علانية الاستعداد الذهني لصالح جمعة ( يقصد الالتزام خارج الملعب وبالتدريبات التركيز) وهذا المطلب قادر على لقف الفرصة وهي في المهد فالالتزام بكل أشكاله خارج وداخل الملعب مصحوباً بالصبر المدخل إلى الفرصة.

6- موقف الفريق

موقف الفريق الأحمر المطمأن في دوري WE المصري وضغط المباريات وفلسفة فايلر في التدوير كلها أسباب تعطى مؤشرات إن فترة "صبر" جمعة لن تطول في حالة التزامه فالبيئة مثالية وفي صالحه تمام بشرط التحول والإنصياع لمدربه وعدم خذلان زملاءه الذين راهنوا عليه.

الكرة الأن عادت إلى ملعب صالح جمعة والإجابة يملكها وحده .