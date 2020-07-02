مصدر لمصراوي: لن نتفاوض على تمديد إعارة أزارو قبل الحصول على مستحقاتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قال مصدر في النادي الأهلي إن الإدارة لديها شرط من تمديد إعارة المغربي وليد أزارو لاعب الفريق مع فريق الاتفاق السعودي وهو الحصول على باقي قيمة صفقة الإعارة.

وكان الاتفاق السعودي قد حصل على خدمات وليد أزارو خلال يناير الماضي بنظام الإعارة لمدة ستة شهور.

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وأضاف المصدر الذي قال في تصريحات لمصراوي: "الاتفاق قام بدفع 100 الف دولار من قيمة الإعارة وهي 200 ألف دولار، نرغب في الحصول على باقي مستحقات الصفقة قبل التفاوض بشأن التمديد."

وأكمل المصدر: "نحن على تواصل دائم مع وليد أزارو، نرغب دائمًا في الحديث معه لمعرفة هل يشعر بالراحة أم لا، كما أننا نستطلع رأيه بشأن رغبته في الاستمرار من عدمه، كما أننا نطمئن على حالته الصحية."

ويرغب نادي الاتفاق في تمديد إعارة أزارو حتى نهاية الموسم الحالي والذي تغيرت معالمه بسبب فيروس كورونا المستجد.