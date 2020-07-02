ربيعة: مباراة الوداد لها "استعداد خاص".. واضطررت للجري في الشارع للحفاظ على لياقتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة إلى التدريبات، بجانب الجري في الشارع للحفاظ على معدل اللياقة البدنية، كما تطرق للحديث عن الاستعدادات الخاصة لمواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، قال ربيعة: "قرار عودة التدريبات بمثابة عودة الحياة الطبيعية لكل لاعب، كما أن التواجد داخل النادي الأهلي (بيتنا) أمر مهم".

وتحدث ربيعة، عن فترة التوقف قائلا: "إنها الفترة الأصعب، كنت أضطر للجري في الشارع للحفاظ على معدل اللياقة البدنية، وهو أمر صعب أن يحدث في الأيام العادية، مشيرا إلى أنه اعتاد على دخول المطبخ خلال الفترة، ولكن الشيء الإيجابي في تلك الفترة هي الاقتراب من الأسرة بسبب البقاء في المنزل".

وتابع مدافع الأهلي: "كل لاعب في الفريق لديه هدف يسعى إليه ويعيش حالة من التركيز الكامل، وقد ظهر هذا خلال فترة التوقف التي شهدت التزام الجميع ببرنامج التدريبات المنزلية الذي وضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال، للحفاظ على معدل اللياقة البدنية وتجنب البداية من نقطة الصفر بعد عودة التدريبات الجماعية".

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وعن تعليمات اليوم الأول بعد عودة المران قال ربيعة: "أغلب تعليمات الجهاز الفني والطبي في اليوم الأول لعودة التدريبات كانت تركز على الالتزام بالتعليمات الطبية والتباعد حتي يحافظ كل لاعب على نفسه وعلى زملائه، وحرصا على المصلحة العامة وسلامة الجميع".

وعن مواجهة الوداد في نصف نهائي أبطال إفريقيا، أجاب: "جميع لاعبي الأهلي يستعدون بكل حماس وجدية والتزام؛ تمهيدا لاستئناف المسابقات، وسنستعد لمباراة الوداد بشكل خاص؛ لأن هدف لاعبي الأهلي هو الفوز باللقب".

وواصل: "بطولة إفريقيا لها طابع خاص؛ لأنها غائبة عن النادي منذ فترة طويلة وسيكون هناك استعداد جيد وعلى أعلى درجة للتتويج باللقب".

ووجه رامي ربيعة رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدا أنها ستظل اللاعب رقم 1، الذي يقف خلف الفريق ويدعمه في كل الأوقات.