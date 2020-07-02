وزارة الرياضة تواصل استقبال طلبات المشاركة في المشاورات الشبابية العربية

حظيت مبادرة المشاورات الشبابية العربية باقبال واسع للتسجيل في فعالياتها، حيث استقبلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عدداً كبيراً من طلبات المتقدمين للتسجيل في المشاورات من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية.

ويستطيع الشباب المصري التسجيل للمشاركة في مبادرة المشاورات الشبابية العربية ٢٠٢٠ ، والتي يمتد التقديم فيها حتي ٥ يوليو ٢٠٢٠ ، على أن يتم تنفيذها عبر تقنية الإتصال المرئي تحت شعار " تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل" ، من خلال وزارة الشباب

والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من ٢٠ – ٢٢ يوليو ٢٠٢٠.

ويشترط في المتقدمين للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية أن يكون سن المتقدمين من 18 – 40 عام ، يفضل أن يكونوا من الشباب الذين شاركوا في تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالشباب والبرامج التي تؤهل وتبني قدرات الشباب في المجالات كافة، ويفضل أن يكونوا من الشباب ذوي التأثير الإيجابي والاستثنائي في مجال عملهم

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ومجتمعهم، والشباب ممن لديهم خطط للترويج لمبادرات وأفكار الشباب، وأن يُقَدِم من وقع عليه الاختيار ورقة عمل تتحدث عن رؤية الشاب أو الشابة عن مستقبل الأنشطة الشبابية في ظل جائحة كورونا وما بعدها، ومتطلبات الشباب من برامج وأنشطة في الوقت الراهن والمستقبل.

يشار أن مهمة المشاورات تأتي لإشراك الشباب في صياغة مستقبلهم والبرامج التي تسهم في تنميتهم، وتطوير الأنشطة الشبابية على المستوى العربي من خلال أساليب مبتكرة يقودها الشباب، وفقاً لمقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى جمع آراء الشباب العربي وتعليقاتهم ومقترحاتهم بشأن الأولويات المقبلة لبرامج الشباب في ظل التحول والتطورات والتحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا وما بعدها.

لمزيد من التفاصيل والتسجيل للمشاركة يرجى الدخول على الرابط التالي: من هنا