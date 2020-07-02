وست بروميتش يشيد بأحمد حجازي بعد مباراته الـ100 بقميص النادي

حرص نادي وست بروميتش ألبيون، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، على الإشادة بالدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق، بسبب أدائه في مباراة الأمس الأربعاء، أمام شيفيلد وينزداي.

نشر الحساب الرسمي لنادي وست بروميتش على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" صورة للنجم المصري أحمد حجازي، وعلق قائلًا: "مدربه الليلة الماضية يقول: أداؤه لا يصدق مع ظهوره الـ100 مع الألبيون".

ونجح وست بروميتش في الفوز بثلاثية نظيفة خارج دياره على شيفيلد وينزداي، في اللقاء الذي شارك فيه حجازي لمدة 90 دقيقة في

خط الدفاع بجانب، كايل بارتلي، لتكون مباراته رقم 100 مع فريقه وست بروميتش.

وسجل ثلاثية فريق وست بروميتش فى شباك شيفيلد وينزداى كل من تشالى أوستن من ركلة جزاء وماتيو بيريرا هدفين، فى الدقائق 37، 58 و85 من زمن اللقاء.

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وعزز وست بروميتش ألبيون، وصافته لجدول ترتيب دورى الدرجة الأولى الإنجليزي، برصيد 74 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر فريق ليدز يونايتد المتصدر، برصيد 75 نقطة.

واحتفل أحمد حجازى، نجم المنتخب الوطنى، بمباراته رقم 100 مع فريقه وست بروميتش ألبيون والتى شارك فيها أمس وانتهت بفوز كبير على مضيفه فريق شيفيلد وينزداى بثلاثية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء أمس، الأربعاء، فى ختام منافسات الجولة الـ40 من دورى الدرجة الأولى الإنجليزى "شامبيونشيب".

وقال حجازى عبر حسابه على تويتر، "الفوز جعل المئوية أكثر تميزًا بالنسبة لى.. فلنستمر، فخور بأداء الفريق أمس والعودة إلى ملعبنا بثلاث نقاط وشباك نظيفة"، وشارك أحمد حجازى فى المباراة بالكامل، ونجح فى الحفاظ على نظافة شباك فريقه، فى لقائه رقم 100 مع فريق وست بروميتش، منذ انضمامه فى صيف عام 2017، من النادى الأهلى.