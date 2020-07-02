رسميًا.. الفيصلي السعودى يضم حامد فلاتة لمدة ثلاثة مواسم

أعلنت إدارة نادى الفيصلي السعودى، اليوم الخميس، التعاقد مع حامد فلاتة، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النهضة ولاعب الاتفاق السابق، وذلك لدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
نشر نادى الفيصلي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا أنهت إدارة الناديبرئاسة الأستاذ فهد بن عبدالمحسن المدلج التوقيع رسمياً مع اللاعب ''حامد فلاتة'' لمدة ثلاثة مواسم.
كانت إدارة نادي الفيصلي أعلنت أمس التعاقد مع شايع الشراحيلي لاعب النصر السابق لمدة موسمين، وتعد صفقة حامد فلاتة هي ثاني صفقات الفيصلي.
وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين، حيث تستأنف مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٣٥ نقطة.
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