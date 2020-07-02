مدافع تشيلسي على رادار باريس سان جيرمان

يبدو أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يستهدف التعاقد مع كورت زوما، مدافع تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون بديلًا للبرازيلي تياجو سيلفا.

اقترب موعد رحيل تياجو سيلفا، حيث يسعى باريس سان جيرمان إلى تعزيز مركز قلب الدفاع، وبينما يدرس ليوناردو مسارات مختلفة، ظهر خيار جديد على الطاولة أمام المدير الرياضي الباريسي وهو كورت زوما مدافع

تشيلسي.

وسينتهي عقد تياجو سيلفا مع باريس سان جيرمان عقب نهاية بطولة دوري أبطال أوروبا، ولن يتم تمديد عقده مع بلوغه 35 عامًا، وبعد رحيل نيانزو كواسي إلى بايرن ميونيخ، بات تدعيم مركز قلب الدفاع أولوية قصوى لليوناردو، السؤال هو: من سيكون الوافد الجديد مع ذكر العديد

من الأسماء، مثل لوكاس هيرنانديز لاعب بايرن ميونيخ، وديفيد ألابا مدافع بايرن ميونيخ، وميلان شكرينيار مدافع إنتر ميلان، وأليسيو رومانيولي لاعب إي سي ميلان.

كما أوضحت صحيفة "تيلي فوت" الفرنسية، أنه مع رحيل سيلفا ونيانزو كواسي إلى بايرن ميونيخ، سيكون سان جيرمان مجبرًا على ضم مدافع جديد في الموسم المقبل، ويعد زوما هو الأقرب، حيث يستعد بطل الدوري الفرنسي، لبدء المفاوضات مع نادي تشيلسي والاتفاق على قيمة صفقة انتقال زوما للنادي الباريسي خلال الفترة المقبلة.