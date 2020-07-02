بث مباشر || مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر ستي اليوم الأربعاء 2/7 فى الدوري الإنجليزي

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر ستي، حيث تتجه الأنظار صوب أستاد وملعب ( الأتحاد ) ليستضيف على أرضية ملعبه لقاء عملاق بين عمالقة الكرة الإنجليزية، لقاء مرتقب من عشاق الساحرة المستديرة يجمع بين نادي ليفربول ونادي مانشستر ستي وذلك ضمن الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر ستي اليوم الأربعاء 2 / 7 / 2020 فى الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك فى تمام الساعة 9:15 م بتوقيت مصر، 10:15 م

بتوقيت السعودية ، حيث سوف يتم نقل وبث هذا اللقاء المنتظر والمرتقب عبر قناة bein sports hd2.

تم تتويج نادي ليفربول رسمياٌ بلقب البطولة، حيث يتربع على عرش الصدارة فى الدوري الإنجليزي بعيدا عن وصيفه بنقاط كثيرة وأن عدد نقاطه 86 نقطة، بعيد عن وصيفه ب 23 نقطة، ويأتى ذلك بعد هزيمة البلوز للستي فى المباراة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليفربول

يدخل هذا اللقاء بطمأنينه كبيرة بعد حصده اللقب الذى غاب عنه سنوات.

فى المقابل يحتل مانشستر ستي المركز الثاني فى ترتيب الجدول العام للدوري الإنجليزي برصيد نقاط 63، ويسعى الفريق لهزيمة ليفربول ليحرجه امام جمهوره وهو على علم أن هزيمته لن تؤثر لكن سيحاول، ونذكر أن لقاء الذهاب أنتهى بين مانشستر ستي وليفربول بفوز الليفر ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليفربول بث مباشر عبر يلا شوت لايف ( اضغط هنا )