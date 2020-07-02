الأهلي يشكر محافظ القاهرة ويطلب الموافقة علي مواكبة الطفرة الإنشائية في البلاد

أرسل مجلس إدارة النادي خطاباً إلي الوزير خالد عبد العال محافظ القاهرة يؤكد فيه على شكره وتقديره لما تقدمه المحافظة من تعاون صادق ومساندة حقيقية للنادي لإنجاز العديد من المشروعات التي انتهي المجلس منها في فروع النادي الثلاثة.

وأشار المجلس في الخطاب إلي أنه تحمل مسئولياته منذ توليه المهمة

بإحداث طفرة إنشائية تتسق مع الطفرات العديدة التي تشهدها البلاد في المجالات المختلفة وفي مقدمتها اعمال الإنشاء والتطوير.

وطلب مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب في خطابه إلي محافظ القاهرة أنه يرغب في استمرار هذه الطفرة وينتظر مساندته المعهودة بالحصول على

الموافقة بشأن المشروعات التالية (انشاء البوابات الخاصة بمقر النادي بالجزيرة - إنشاء جراج سطحي بفرع النادي بمدينة نصر علي مساحة ٣٣ ألف متر لحل أزمة تكدس سيارات الأعضاء في الشوارع المحيطة بالفرع وخلق سيولة مرورية في ذات الشوارع - استكمال إنشاء اسوار فرع النادي بمدينة نصر بنفس مواصفات الأسوار التي تم إنشائها لذات الفرع على شارع الطاقة الملاصق لأكاديمية النادي لكرة القدم).‎