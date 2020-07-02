رامي ربيعة يوجه رسالة لجماهير الأهلي

حرص رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء، مؤكدًا أنها ستظل اللاعب رقم «1»، الذي يقف خلف الفريق ويدعمه في كل الأوقات، معبرًا عن أمله في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، والحفاظ على لقب الدوري العام هذا الموسم لإسعاد هذه الجماهير الوفية.

تحدث اللاعب عن بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا

أن لاعبي الأحمر يستعدون بكل حماس وجدية والتزام؛ تمهيدًا لاستئناف المسابقات ومن بينها الدوري واستكمال دوري أبطال أفريقيا، وخوض مواجهة نصف نهائي البطولة أمام الوداد المغربي التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل، حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي أخيرًا، وسوف نستعد لها بشكل خاص؛ لأن هدف لاعبي الأهلي هوالفوز باللقب.

وأضاف رامي ربيعة، أن بطولة أفريقيا لها طابع خاص؛ لأنها غائبة عن النادي منذ فترة طويلة وسيكون هناك استعداد جيد وعلى أعلى درجة لمواجهة الوداد في نصف النهائي، لمواصلة مشوار الفريق في البطولة والتتويج باللقب.

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