عشق بيانيتش لريال مدريد يطارده في معقل برشلونة

على رغم نجاح نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع لاعب يوفنتوس، ميراليم بيانيتش، في صفقة تبادلية مع البرازيلي آرثر ميلو، ووقع بيانيتش "30 عامًا" عقدًا لمدة 4 سنوات مع بطل الدوري الإسباني، مقابل 60 مليون يورو.

كشف بيانيتش في تصريحات لصحيفة "أوسلوبودجيني" البوسنية، في 2009 عن حبه لريال مدريد، وأنه من أشد مشجعي "اللوس بلانكوس" منذ أيام البرازيلي رونالدو والفرنسي زين الدين زيدان، الذي يشرف حاليًا على تدريب نادي العاصمة الإسبانية، وقال بيانيتش

حينها إنه سعيد باللعب في روما، لكنه يحلم بالانتقال إلى فريقه المفضل.

وهناك حالة من عدم الرضا لدى مشجعي الفريق الكتالوني جراء انتقال ميراليم بيانيتش إلى الفريق، ووصف الكثير من المشجعين الصفقة بالسياسية، وليست من أجل تحسين الفريق فنيًا، وأنه تم التعاقد مع اللاعب لأنه بوسني، لاسيما في ظل انتقال آرثر في صفقة تبادلية، خصوصًا أن اللاعب البرازيلي أصغر

سنًا وأمامه مستقبل مميز وقادر على العطاء لسنوات طويلة.

وتوقعت وسائل الإعلام أن تجذب تصريحات بيانيتش السابقة بأنه من مشجعي ريال مدريد، المزيد من الغضب تجاهه من مشجعي النادي الكتالوني قبل انضمامه إلى "كامب نو" في الموسم الجديد.

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بيانيتش في برشلونة:

كان نادي برشلونة أعلن أنه تعاقد مع اللاعب مقابل 60 مليون يورو + 5 ملايين كمتغيرات، وذلك بموجب عقد مدته 4 مواسم، وبشرط جزائي قيمته 400 مليون يورو، على أن يبقى اللاعب البوسني في صفوف ناديه الحالي يوفنتوس حتى نهاية المنافسات الرسمية لموسم 2019-2020.

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