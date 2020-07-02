رياضة | الأهلي يطالب وزير الرياضة بإزالة لافتات القرن من الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يطالب وزير الرياضة بإزالة لافتات القرن من الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت إدارة النادي الأهلي اليوم مذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطالبه بالتدخل الفوري والاضطلاع بمسئولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادي الزمالك بإزالة لافتات «نادي القرن» التي قام بوضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، في اعتداء صارخ على حقوق النادي الأهلي الفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة ٩٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية.

وجاء في مذكرة النادي أن رئيس الزمالك تعدى على حقوق الأهلي بالمخالفة للوائح والقوانين، هو أمر ينذر بإشعال فتنة كبرى بين جماهير الناديين، وأنه بصفته الوزير المختص والمنوط بالتحقق من تطبيق الهيئات الرياضية للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وهو المنوط أيضاً بالإشراف على الهيئات الرياضية إعمالاً بالقانون ٧١ لسنة٢٠١٧، عليه اتخاذ الازم قانوناً لإزالة هذه اللافتات من محيط نادي الزمالك وأعلى مبانيه، ومن بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذا إزالتها من الموقع الرسمي لناديهم.

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وشدد النادي على أن هذا التعدي غير مسئول بالمرة، وسيقوم باتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ حقوقه، مؤكداً على أنه لن يسمح لأي كائن المساس بها.. هذا وكان النادي قد أرسل إنذاراً على يد محضر إلى رئيس نادي الزمالك ومديره التنفيذي؛ لتعديهما على العلامة التجارية للنادي الأهلي (شعار النادي)، وما لها من حماية قانونية وفقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، كما أن النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة، والتي تعد أحد استثماراته الرئيسية. جاء في الإنذار(رقم ١٣٢١٥ قلم محضرين العجوزة بتاريخ ٣٠ـ ٦ـ٢٠٢٠) أنه بتاريخ 22ـ 5ـ2000 منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم جائزة نادي القرن للنادي الأهلي، وعليه تم تغيير العلامة التجارية (شعار النادي) بإضافة نادي القرن باللغتين العربية والأجنبية أسفل الشعار، وتم تسجيل تلك العلامة التجارية بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتي اكتسبت حماية قانونية طبقًا للمادة 90 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وما زالت تتمتع بتلك الحماية، وفي يوم 22ـ5ـ2020 فوجئ النادي بقيام رئيس الزمالك بتعليق لافتات بمحيط ناديه وأعلى مبانيه تحمل شعار نادي الزمالك وشعار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وسطر أسفل الشعارين عبارة )نادي الزمالك. نادي القرن الحقيقي).

وإزاء تهديدات الاتحاد الإفريقي لنادي الزمالك والتي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة لاستخدامه شعار «كاف» بدون إذن مسبق، قام رئيس الزمالك قبل مرور 48 ساعة بناءً على طلب الاتحاد الإفريقي بإزالة اللافتات إلا أنه عاد يوم 31ـ 5ـ2020، وقام بتعليق اللافتات مرة ثانية متضمنة شعار نادي الزمالك فقط بعد إزالة شعار «كاف»، وسطر على اللافتات الجديدة بأن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

ولما كان النادي الأهلي هو المالك الحصري لهذه العلامة التجارية ــ بحكم القانون ــ فوَجَه إنذارًا على يد محضر لرئيس نادي الزمالك بإزالة تلك اللافتات من محيط ناديه وأعلى مبانيه، وكذا من بطاقات العضوية لأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، وكذلك إزالتها من الموقع الرسمي للزمالك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخه، وإلا سيقوم النادي الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد رئيس الزمالك والمدير التنفيذي؛ مدنيًا وجنائيًا؛ للحفاظ على الحقوق المحمية بحكم القانون.