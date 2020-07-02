رياضة | جوارديولا: ينتظرنا نهاية رائعة بعد الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا: ينتظرنا نهاية رائعة بعد الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يري الاسباني جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الانجليزي ان "اشياء رائعة" تنتظر فريقه في نهاية الموسم الجاري، برغم تنازله عن لقب الدوري المحلي لليفربول.

وإلى احتفاظه بلقب كأس رابطة الاندية، بلغ سيتي نصف نهائي الكأس ويتقدّم ريال مدريد الاسباني 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

قال جوارديولا في مؤتمر صحفي عبر الفيديو "خسرنا البريمرليج قبل سبع مباريات من نهايتها مع فارق أكثر من عشرين نقطة. كان التحدي هذا الموسم بأن نحرز لقب الدوري مجددا، لكن ما حصل قد حصل لان مستوانا لم يكن مستقرا كما في المواسم الماضية".

تابع مدرب برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني سابقا "حتى القيام بعمل جيد جدا لم يكن كافيا نظرا للارقام التي حققها ليفربول. لا يمكنك الفوز دائما، وان تقوم بعمل جيد دائما".

واعتبر جوارديولا ان ليفربول بقيادة مدربه الالماني يورجن كلوب أصعب خصم واجهه، برغم تفوقه عليه الموسم الماضي بفارق نقطة بعد معركة طاحنة.

Advertisements

لكنه تحدث عن احراز لقب دوري الابطال للمرة الثالثة في مسيرته كمدرب، بدلا من انزال ليفربول عن عرشه الموسم المقبل "خضت تحديات كثيرة، كثيرة في مسيرتي كمدرب.. هذا تحد اضافي. الجميع يتحدث عن فشلي الكبير لاني لم افز بدوري الابطال في ميونيخ أو هنا".

وبرغم العجز عن الاحتفاظ بلقب الدوري المحلي للموسم الثالث تواليا، أشاد لاعب الوسط السابق بـ"لاعبين استثنائيين" في سيتي لجهودهم هذا الموسم "لدينا أشياء رائعة تنتظرنا".

وكما يبدو حتى الان، لن يشارك سيتي في دوري الابطال الموسم المقبل، بحال فشله في استئناف قرار ابعاده من الاتحاد القاري لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

لكن جوارديولا مصر على حسم تأهله في ارض الملعب، بصرف النظر عن القرارات الادارية "انتهت البريمرليج، لكن نخوض كل مباراة من اجل التأهل الى دوري الابطال. لم نتأهل بعد.. اعتقد ان كل مباريات الدوري الآن تشكيل فرصة رائعة لنا للوصول الى مباراتي ارسنال (نصف نهائي الكأس) وريال مدريد في أفضل جهوزية ممكنة".

وأقر جوارديولا ان رحيل لاعب وسطه ومواطنه دافيد سيلفا بعد موسم من ذهاب قائد الفريق المدافع البلجيكي فنسان كومباني، بالاضافة الى تقدّم لاعبين هامين في السن على غرار المهاجم الارجنتيني سيرخيو أغويرو ولاعب الوسط-المدافع البرازيلي فرناندينيو "ليست كارثة أو أمرا سيئا. هذا وضع طبيعي".

تابع المدرب البالغ 49 عاما "حصلت أمور مماثلة مع عدة أندية عالمية. لا يمكن ان تبقى أبدية. يجب ان نتقبلها ونتخذ قرارات صحيحة كفريق للحفاظ على مستوانا".