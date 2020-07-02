رياضة | تكليف سليم عبد الرحمن بإعداد قائمة أولية للمنتخب الإماراتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر تكليف سليم عبد الرحمن بإعداد قائمة أولية للمنتخب الإماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات في الاتحاد الإماراتي الكرة القدم المدرب الوطني سليم عبد الرحمن بإعداد قائمة أولية للمنتخب الأول تمهيداً لعرضها على الكولومبي لويس بينتو، المدير الفني الجديد للمنتخب، فور وصوله إلى البلاد بعد التعاقد معه لتدريب الأبيض.

ويقود بينتو أول تجمع محلي للمنتخب الإماراتي بداية من 20 يوليو الجاري والذي سيتكون من مرحلتين، الأولى ستكون محلية والثانية ستكون خارجية في حال سمحت الظروف الصحية بذلك، ويتخللها عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

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ويلتقي المنتخب الإماراتي مع ماليزيا يوم 8 أكتوبر في دبي بدون حضور الجماهير بسبب العقوبة الموقعة على الفريق ثم يواجه إندونيسيا يوم 13 من نفس الشهر في إندونيسيا، ويعود لملاقاة تايلاند وفيتنام في الإمارات يومي 12 و17 نوفمبر.

ويحتل المنتخب الإماراتي المركز الرابع في المجموعة السابعة برصيد ست نقاط من أربع مباريات فيما يتصدر المنتخب الفيتنامي المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، يليه منتخب ماليزيا في المركز الثاني برصيد تسع نقاط، وتايلاند في المركز الثالث برصيد ثمان نقاط، فيما يتذيل المنتخب الإندونيسي المجموعة بدون رصيد.

من ناحية أخرى ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن اتحاد الكرة شكل لجنة لمراجعة سقف رواتب اللاعبين خلال الفترة المقبلة، يترأسها يوسف حسين السهلاوي نائب رئيس الاتحاد، وتضم جمال المري نائب رئيس رابطة المحترفين، وهشام الزرعوني رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وسالم الشامسي رئيس اللجنة المالية، وأحمد درويش رئيس لجنة المسابقات، وستبدأ اللجنة اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل، من أجل إعادة تقييم المشروع، ودراسة السلبيات التي حدت من التطبيق الصحيح خلال الفترة الماضية، والسعي لتطبيقه بشكل سليم، بالتعاون مع المجالس الرياضية والأندية.