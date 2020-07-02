رياضة | إلغاء الهبوط في دوري القسم الثاني والثالث

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر إلغاء الهبوط في دوري القسم الثاني والثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إقترب إتحاد الكرة من إعلان إلغاء الهبوط فى القسمين الثانى والثالث، للموسم الحالي 2019-2020.

ومن المنتظر أن تجرى قام دورة رباعية بين الأربع الأوائل لكل مجموعة من المجموعات الثلاثة، بنفس عدد النقاط التى هم عليها قبل توقف الدورى وصعود الأول من كل مجموعة للدورى الممتاز.

كما تناقش اللجنة الخماسية صعود أوائل مجموعات دورى القسم الثالث الى دورى الممتاز "ب" الموسم الجديد حيث يتم الصعود من خلال ترتيب الجداول الحالية لكل المجموعات.

كما يصعد أوائل مجموعات دورى القسم الرابع الى القسم الثالث فى الموسم الجديد.