رياضة | شلبي رئيسا للمينى فوتبول والحسينى رئيسا للجنة الاعلامية ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر شلبي رئيسا للمينى فوتبول والحسينى رئيسا للجنة الاعلامية ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد مسوؤلى الاتحاد المصرى للمينى فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان، تشكيل مجلس إدارة منطقة بنى سويف، وذلك تمهيدا لبدء العمل بالنشاط الرياضي، خلال الفترة القادمة، وتنظيم كافة شؤون اللعبة والمشاركة بالمسابقات الرسمية، وتوسيع قاعدة المشاركين .

وجاء تشكيل مجلس إدارة منطقة بنى سويف للمينى فوتبول ليشمل تعيين ياسر شلبي، نقيب الصيادلة بمحافظة بنى سويف بمنصب رئيس المنطقة، فيما تم تعيين محمود سليمان بمنصب نائب رئيس المنطقة .

وتعيين حاتم القلاوى بمنصب المدير الفنى للمنطقة، وأحمد عبد المجيد مديرا تنفيذيا للمنطقة، بجانب عضوية مجلس الإدارة .

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كما شمل القرار تعيين كلا من صابر معروف بمنصب رئيس لجنة شؤون العضوية بجانب عضوية مجلس الإدارة، ورجب محمود ' الوجيه ' بمنصب رئيس لجنة المسابقات بجانب عضوية مجلس الإدارة .

وتعيين وائل عبد العال بمنصب رئيس لجنة الحكام، بجانب عضوية مجلس إدارة المنطقة .

وتعيين الزميل محمد الحسيني، بمنصب رئيس اللجنة الإعلامية، بجانب عضوية مجلس الإدارة، وتعيين الدكتور كريم مصباح بمنصب رئيس اللجنة الطبية، بجانب عضوية مجلس الإدارة .