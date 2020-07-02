رياضة | إنبي يصارع الإسماعيلي وبيراميدز على ضم الرميثي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر إنبي يصارع الإسماعيلي وبيراميدز على ضم الرميثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، في منافسة شرسة مع إدارتي نادي الإسماعيلي وبيراميدز سبورت، للحصول على خدمات الإماراتي سيف الرميثي نجم العربي الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى حلمي طولان المدير الفني للفريق البترولي، ترشيحات من بعض وكلاء اللاعبين، لمحاولة ضم الرميثي وتدعيم خط الوسط الهجومي، بالموسم الجديد.

وأبدى ناديي بيراميدز والإسماعيلي، رغبة واضحة في وقت سابق للحصول على توقيع اللاعب وضمه إلى صفوفهم، خاصةً في ظل تمتعه بإمكانيات كبيرة.

وكشف سيف الرميثي، في وقت سابق حقيقة تلقيه عدد من العروض المصرية للانتقال إلى أحدهم بالانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأكد الرميثي في تصريحات خاصة، أن هناك عدد من الوكلاء تواصل معه بهذا الشأن من أجل معرفة نيته حول إمكانية الانتقال للدوري المصري بالمرحلة المقبلة.

وتابع صانع الألعاب: "علمت من خلال وسائل الإعلام والوكلاء أن هناك اهتمام من ناديي الإسماعيلي وبيراميدز، لضمه بالميركاتو الصيفي".

وأضاف: "أحد الوكلاء أكد لي أن الاهتمام الأكبر من جانب بيراميدز سبورت، وتلقين بالفعل بعض الاتصالات ولكن لم يتم التواصل بشكل رسمي حتى الآن".

واختتم: "لا أنكر أنني أتمنى اللعب داخل الدوري المصري، ومن الرائع أن يرتبط اسمي بالتواجد بداخله، نظرًا لما يمتلكه من قدرات تسويقية ولاعبين على مستوى عال، ومن أقوى الدوريات في المنطقة العربية".