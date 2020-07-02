رياضة | الأهلي يطمئن على سعد سمير ونيدفيد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يطمئن على سعد سمير ونيدفيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي لثنائي الفريق سعد سمير وكريم نيدفيد.
وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بأن الثنائي يواصلان برنامجهما التأهيلي بشكل جيد جدا، وهناك متابعة مستمرة مع اللاعبين؛ من أجل الاطمئنان علي حالتهما.
ويؤدي سعد سمير برنامجا تأهيليا للتعافي من آثار جراحة وتر أكيليس، في حين يؤدي كريم نيدفيد برنامجا تأهيليا للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.
ويستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ السبت، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا (الخميس والجمعة).