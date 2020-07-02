رياضة | 5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر 5 ملايين جنيه تبعد الأهلي عن صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي المقاولون العرب للتعاقد مع طاهر محمد طاهر، نجم نادي المقاولون العرب، خلال الميركاتو الصيفي.

ويواصل الاهلي مفاوضاته مع إدارة المقاولون العرب من أجل إتمام الصفقة ولكن تكمن المشكلة في دفع المارد الاحمر خمسة ملايين جنيه إضافية للمقاولون للموافقة على رحيل اللاعب.

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ويقل المبلغ المعروض من الأهلي عن المبلغ المطلوب من قبل إدارة المقاولون العرب بقيمة 5 ملايين جنيهاً.

وسيقوم أمير توفيق، مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء، بعقد جلسة مع محمد عادل، المشرف العام على جهاز الكرة بنادي المقاولون العرب، للإتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

كما أكدت التقارير، أن والد اللاعب قد يحضر الجلسة، في ظل رغبته في ذهاب طاهر للقلعة الحمراء.