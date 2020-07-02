شكرا لقرائتكم خبر عن رامي ربيعة: فترة التوقف كانت صعبة.. واستئناف التدريبات أعاد الحياة للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالعودة إلى المران الجماعي والتواجد من جديد في ملعب التتش، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بعودة التدريبات منذ 20 يونيو الماضي؛ استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال ربيعة في تصريحات لموقع النادي الرسمي خلال حوار مطول: «قرار عودة التدريبات أمر جيد للغاية.. وهو بمثابة عودة الحياة الطبيعية لكل لاعب، ويتيح له لقاء زملائه في الملعب خلال المران.. كما أن التواجد داخل النادي الأهلي (بيتنا) أمر مهم لكل لاعبي الفريق، خاصة بعد فترة التوقف الطويلة، بسبب الظروف القهرية التي مر بها العالم أجمع وأدت إلى إيقاف النشاط الرياضي، لكن الحمد لله لأن الحياة بدأت في العودة إلى طبيعتها من جديد إلى كرة القدم وقد شاهدنا عودة الدوريات الأوروبية».

وأوضح مدافع الأهلي، أن كل لاعب في الفريق لديه هدف يسعى إليه ويعيش حالة من التركيز الكامل، وقد ظهر هذا خلال فترة التوقف التي شهدت التزام الجميع ببرنامج التدريبات المنزلية الذي وضعه توماس بينكيل مخطط الأحمال، للحفاظ على معدل اللياقة البدنية وتجنب البداية من نقطة الصفر بعد عودة التدريبات الجماعية.

وأكد ربيعة، أن أغلب تعليمات الجهاز الفني والطبي في اليوم الأول لعودة التدريبات كانت تركز على الالتزام بالتعليمات الطبية والتباعد حتي يحافظ كل لاعب على نفسه وعلى زملائه، وحرصا على المصلحة العامة وسلامة الجميع، خاصة أن النادي الأهلي اتخذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضية، من خلال التعقيم الشامل والمستمر لملعب التتش وأدوات التدريب ووجود مسافات بين المقاعد خارج الملعب والكثير من التدابير التي يتم تطبيقها.