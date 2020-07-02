شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على برنامج تأهيل سعد سمير وكريم نيدفيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي لثنائي الفريق سعد سمير وكريم وليد «نيدفيد».

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الثنائي يواصلان برنامجهما التأهيلي بشكل جيد جدا، وهناك متابعة مستمرة مع اللاعبين؛ من أجل الاطمئنان على حالتهما.

ويؤدي سعد سمير برنامجا تأهيليا للتعافي من آثار جراحة وتر أكيليس، في حين يؤدي كريم نيدفيد برنامجا تأهيليا للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة.

ويستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ السبت، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا (الخميس والجمعة).