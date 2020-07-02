شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مانشستر سيتي يسعى لإفساد احتفالات ليفربول بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسعى مانشستر سيتي للثأر وإفساد فرحة فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي، عندما يلتقيان الليلة في تمام التاسعة والربع على ملعب «الاتحاد» معقل السيتيزنز في قمة منافسات الجولة الـ 33 من «البريميرليج».

وتشهد المباراة الظهور الأول للريدز بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاما بشكل رسمى منذ الجولة الماضية، وذلك بعد سقوط مانشستر سيتى أمام تشيلسي بهدفين مقابل هدف على ملعب «ستامفورد بريدج»، مساء الخميس الماضى.

ويغرد ليفربول منفردا بصدارة جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 86 نقطة متفوقا على مانشستر سيتى الذي يحتل المركز الثانى برصيد 63 نقطة.

ويبحث الريدز عن تحقيق الفوز ضد مانشستر سيتى، من أجل مواصلة مسيرة الأرقام القياسية التي حققها الموسم الجارى، حيث يحتاج ليفربول إلى 15 نقطة من أجل تحطيم رقم السيتيزنز لأكثر الأندية حصدا للنقاط في موسم واحد بالبريميرليج برصيد 100 نقطة.

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول قمة السيتى بتشكيل يضم كل من:

أليسون في حراسة المرمى، أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون؛ فابينيو، هندرسون، فينالدوم، محمد صلاح، فيرمينو، ماني.

وفى المقابل، من المتوقع أن يخوض مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المباراة بالتشكيل التالى:

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إيديرسون في حراسة المرمى: والكر، جارسيا، أوتامندى، زينتشينكو؛ رودري، دي بروين، سيلفا؛ ساني، بيرناردو، وخيسوس.

ومن المنتظر أن ينظم فريق مانشستر سيتى ممر شرفى للاعبى ليفربول لتحيتهم بعد التتويج باللقب، على أرضية ملعب «الاتحاد» قبل انطلاق المباراة، في بادرة طيبة من الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى للسيتيزنز.