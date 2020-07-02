شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرحب بقرار «كاف».. وينتظر إعلان جدول الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحّب سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الاهلي، بمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة، وعلى ملعب محايد حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي، إن الظروف الحالية تستلزم على الجميع ضرورة مساندة الـ«كاف»؛ من أجل عودة النشاط، واستئناف ما تبقى من دوري الأبطال، موضحاً أن إقامة نصف النهائي في سبتمبر المقبل من مباراة واحدة وفي بلد مُحايد، يحقق مبدأ تكافؤ الفرص طالما تم تطبيقه على الفرق الأربعة التي وصلت للمربع الذهبي.

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن الظروف التي عاشها العالم بسبب جائحة كورونا، وما تسبب فيه هذا الفيروس من تجميد النشاط لعدة أشهر يجعل من الضروري الموافقة على مثل هذه الحلول حتى تعود الأنشطة والحياة الرياضية لطبيعتها تدريجياً.

وشدد مدير الكرة، على أن الأهلي ينتظر استئناف مسابقة الدوري المحلي ويطالب بسرعة إعلان جدول المباريات باعتبارها أفضل إعداد للفريق قبل مواجهة الوداد.

وأضاف: «يجب أن تعود مباريات الدوري في أسرع وقت ممكن؛ من أجل الإعداد بشكل جيد لاستكمال المشوار الإفريقي، خاصة وأن التأخر في استئناف مواجهات الدوري يؤثر سلبًا على خطة الإعداد لمباريات إفريقيا».

واختتم عبدالحفيظ: «لابد من خوض مباريات محلية رسمية قوية؛ من أجل الإعداد بشكل جيد لمباريات إفريقيا بعيداً عن المباريات الودية التي ندرس خوضها قبل عودة الدوري».

Advertisements