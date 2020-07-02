شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» يشتكي من طول المدة بين مباريات توتنهام في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير، إنه غير سعيد بسبب طول المدة التي تفصل بين مباريات فريقه منذ استئناف مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، عقب توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا «كوفيد-19» الصحية حول العالم.

وسيلتقي توتنهام مع شيفيلد يونايتد في وقت لاحق من اليوم الخميس، وذلك بعد مرور تسعة أيام من مباراته الماضية والتي انتهت بفوزه 2-0 على وست هام يونايتد في 23 يونيو الماضي.

وقال المدرب البرتغالي المخضرم في مؤتمر صحفي قبل المواجهة: «أنا غير سعيد بسبب انتظاري لمدة طويلة للغاية قبل خوض هذه المباراة».

وأضاف مورينيو: «الوقت الأمثل بين المباراة والأخرى، هو حسب رأيي، ثلاثة أيام وخاصة في هذا الوقت عندما تسعى للوصول إلى أفضل أداء وأفضل تركيز».

وعبر مورينيو أيضا عن أمله في أن يقدم لاعب الوسط تانجاي ندومبلي أداء متميزاً مع التشكيلة، واستبدل ندومبلي صاحب الصفقة القياسية في النادي اللندني بين الشوطين خلال أخر مباراة لتوتنهام قبل توقف الدوري الإنجليزي في منتصف مارس الماضي ولم يشارك من يومها في أي مباراة وتعرض لبعض الانتقادات.

وقال مورينيو: «كرة القدم مليئة باللاعبين الذين كنت بداياتهم صعبة ثم جاءت النهايات جيدة. عندما تكون الموهبة حاضرة يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء على مستوى التكيف في صفوف الفريق».

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ويحتل توتنهام المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين برصيد 45 نقطة قبل سبع جولات من نهاية الموسم.