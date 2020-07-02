شكرا لقرائتكم الأهلي يشكر محافظ القاهرة ويطلب مساندته لمواكبة الطفرة الإنشائية في البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرسل مجلس إدارة النادي الاهلي خطاباً إلي خالد عبد العال محافظ القاهرة يؤكد فيه على شكره وتقديره لما تقدمه المحافظة من تعاون صادق ومساندة حقيقية للنادي لإنجاز العديد من المشروعات التي انتهي المجلس منها في فروع النادي الثلاثة، وأشار المجلس في الخطاب إلي أنه تحمل مسئولياته منذ توليه المهمة بإحداث طفرة إنشائية تتسق مع الطفرات العديدة التي تشهدها البلاد في المجالات المختلفة وفي مقدمتها اعمال الإنشاء والتطوير.
وطلب مجلس الإدارة في خطابه إلي محافظ القاهرة أنه يرغب في استمرار هذه الطفرة وينتظر مساندته المعهودة بالحصول على الموافقة بشأن المشروعات التالية (انشاء البوابات الخاصة بمقر النادي بالجزيرة – إنشاء جراج سطحي بفرع النادي بمدينة نصر علي مساحة ٣٣ ألف متر لحل أزمة تكدس سيارات الأعضاء في الشوارع المحيطة بالفرع وخلق سيولة مرورية في ذات الشوارع – استكمال إنشاء اسوار فرع النادي بمدينة نصر بنفس مواصفات الأسوار التي تم إنشائها لذات الفرع على شارع الطاقة الملاصق لأكاديمية النادي لكرة القدم).
وكان محمود الخطيب قد حرص على إجراء جولة تفقدية داخل مقر الجزيرة، ظهر أمس الأربعاء، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التى تم تنفيذها باليوم الأول لاستقبال الأعضاء الذى توافدوا على المقر بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا الاتى اجتاحت العالم. ، ورافق محمود الخطيب فى جولته اليوم، العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادي، والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية، وخالد مرسى مدير مقر الجزيرة، ومحمد الألفى مدير الخدمات.
وحرص رئيس النادى الأهلي على الترحيب بالأعضاء والاطمئنان على توافر كافة متطلبات السلامة المتبعة، كما تفقد المنافذ والمطاعم بالإضافة إلى الغرفة التى أعدتها اللجنة الطبية فى حالة ظهور أعراض طارئة، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ضرورة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتوافر مواد التطهير والتعقيم فى جميع أرجاء النادى ، وتفقد الخطيب غرف الملابس الخاصة بفريق الكرة، واطمأن على الإجراءات الاحترازية فى صالة الجيم والعيادة وغرف الجهاز الفنى والإداري.
من جهته قدم الدكتور محمد شوقي شرحا تفصيليا للخطوات الاحترازية التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، من حيث تطهير وتعقيم الأسطح وادوات التدريب، وتوفير أجهزة قياس الحرارة، فى كافة جوانب غرف الملابس ، ووجه الخطيب بضرورة استمرار العمل على قدم وساق، فيما يتعلق بعمليات التعقيم المستمرة، وتقديم أفضل خدمة لأعضاء النادى سواء فى مقر الجزيرة، او فرعى مدينة نصر والشيخ زايد، فضلًا عن استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة فى غرف الملابس وملعب التتش بما يضمن الصحة والسلامة للجميع.
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