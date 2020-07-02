شكرا لقرائتكم الأهلي يشكر محافظ القاهرة ويطلب مساندته لمواكبة الطفرة الإنشائية في البلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسل مجلس إدارة النادي الاهلي خطاباً إلي خالد عبد العال محافظ القاهرة يؤكد فيه على شكره وتقديره لما تقدمه المحافظة من تعاون صادق ومساندة حقيقية للنادي لإنجاز العديد من المشروعات التي انتهي المجلس منها في فروع النادي الثلاثة، وأشار المجلس في الخطاب إلي أنه تحمل مسئولياته منذ توليه المهمة بإحداث طفرة إنشائية تتسق مع الطفرات العديدة التي تشهدها البلاد في المجالات المختلفة وفي مقدمتها اعمال الإنشاء والتطوير.

وطلب مجلس الإدارة في خطابه إلي محافظ القاهرة أنه يرغب في استمرار هذه الطفرة وينتظر مساندته المعهودة بالحصول على الموافقة بشأن المشروعات التالية (انشاء البوابات الخاصة بمقر النادي بالجزيرة – إنشاء جراج سطحي بفرع النادي بمدينة نصر علي مساحة ٣٣ ألف متر لحل أزمة تكدس سيارات الأعضاء في الشوارع المحيطة بالفرع وخلق سيولة مرورية في ذات الشوارع – استكمال إنشاء اسوار فرع النادي بمدينة نصر بنفس مواصفات الأسوار التي تم إنشائها لذات الفرع على شارع الطاقة الملاصق لأكاديمية النادي لكرة القدم).

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وكان محمود الخطيب قد حرص على إجراء جولة تفقدية داخل مقر الجزيرة، ظهر أمس الأربعاء، لمتابعة الإجراءات الاحترازية التى تم تنفيذها باليوم الأول لاستقبال الأعضاء الذى توافدوا على المقر بعد غياب طويل بسبب جائحة كورونا الاتى اجتاحت العالم. ، ورافق محمود الخطيب فى جولته اليوم، العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادي، والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية، وخالد مرسى مدير مقر الجزيرة، ومحمد الألفى مدير الخدمات.

وحرص رئيس النادى الأهلي على الترحيب بالأعضاء والاطمئنان على توافر كافة متطلبات السلامة المتبعة، كما تفقد المنافذ والمطاعم بالإضافة إلى الغرفة التى أعدتها اللجنة الطبية فى حالة ظهور أعراض طارئة، والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتشديد على ضرورة التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، وتوافر مواد التطهير والتعقيم فى جميع أرجاء النادى ، وتفقد الخطيب غرف الملابس الخاصة بفريق الكرة، واطمأن على الإجراءات الاحترازية فى صالة الجيم والعيادة وغرف الجهاز الفنى والإداري.

من جهته قدم الدكتور محمد شوقي شرحا تفصيليا للخطوات الاحترازية التى تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، من حيث تطهير وتعقيم الأسطح وادوات التدريب، وتوفير أجهزة قياس الحرارة، فى كافة جوانب غرف الملابس ، ووجه الخطيب بضرورة استمرار العمل على قدم وساق، فيما يتعلق بعمليات التعقيم المستمرة، وتقديم أفضل خدمة لأعضاء النادى سواء فى مقر الجزيرة، او فرعى مدينة نصر والشيخ زايد، فضلًا عن استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة فى غرف الملابس وملعب التتش بما يضمن الصحة والسلامة للجميع.