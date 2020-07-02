شكرا لقرائتكم العشرى يحاول استنساخ تجربة ثلاثى الشباب فى المصرى للتغلب على أزمة القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول طارق العشرى استنساخ تجربة الثلاثى الشاب كريم العراقى وحسن على وإسلام عطية الذين تم تصعيدهم مع الأجهزة الفنية السابقة للفريق من قطاع الناشئين ونجحوا فى إثبات جدارتهم بارتداء الفانلة الخضراء وأصبحوا فى وقت قياسى من الأعمدة الرئيسية التى يعتمد عليها أى مدير فنى وكان أخرهم إيهاب جلال الذى قام بتصعيد الثنائى على وعطية ومنحهم الفرصة سواء محليا أو أفريقيا واستطاعا الثنائى المشاركة بشكل فعال مع الفريق وإحراز العديد من الأهداف المؤثرة .

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ويسعى طارق العشرى بالإتفاق مع الدكتور ميمى عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادى المصرى بمشاهدة تدريبات وبعض مباريات فرق الناشئين بالنادى لصناعة فريق ثانى يستطيع من خلاله المدير الفنى اختيار عدد من اللاعبين للمشاركة مع الفريق الأول للتغلب على أزمة القيد الحالية التى تمنع حتى الآن المصرى من التعاقد مع أى لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

ويتميز العشرى بالعين الخبيرة التى يستطيع من خلالها انتقاء أفضل العناصر فى قطاع الناشئين وتصعيدها نظرا لخبرته الطويلة فى هذا المجال عندما كان مديرا فنيا لحراس الحدود ، بالإضافة لوجود ميمى عبد الرازق على رأس قطاع الناشئين والذى يتميز أيضا بنفس الصفة وهو الأمر الذى ربما يؤتى بثماره خلال الفترة المقبلة .