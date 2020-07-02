شكرا لقرائتكم سموحة يرفض التعجل فى حسم الصفقات الصيفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض الجهاز الفنى لسموحه التعجل بالإتفاق مع عدد من الصفقات خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى المقبل بعد عودة النشاط الرياضى المقرر له الأسبوع الثانى من أغسطس المقبل والذى توقف منذ منتصف مارس الماضى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم منذ بداية العام الجارى وأدت لإيقاف كافة الأنشطة وعلى رأسها الرياضة .

ورغم تحديد حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه لإحتياجات الفريق إلا أنه رفض إبرام أى صفقات فى الوقت الحالى مفضلا مراقبة عدد من اللاعبين خلال مباريات الدورى المتبقية واختيار الأفضل لهم ، بالإضافة لإشراك عدد من اللاعبين الذين كانوا بعيدين عن المشاركة مع الفريق منذ بداية المسابقة لتحديد المستوى الفنى لهم ومدى إمكانية الحاجة إليهم فى الموسم المقبل من عدمه .

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اقترب حسام حسن مهاجم فريق سموحه السكندرى، من الرحيل الي الدوري الإماراتي بعد أن قطعت المفاوضات بين فرج عامر رئيس النادى ومسئولي النادي الإماراتي شوطا كبيرا حيث لم يتبقي الا الاتفاق علي المبلغ المالي الذي سيحصل عليه النادي والذي يسعي الي تحقيق أعلي رقم للاستفاده من الصفقه خاصة وأن حسام حسن يعتبر مهاجم. واحد الهدافين القلائل في الدوري المصري ويلعب في اكثر من مكان في الثلث الهجومي.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك قائلا " حسام حسن مهاجم سموحة قد يرحل عن الدوري المصري في اقرب وقت بثمن قياسي ، بعد تلقي سموحة عرض مفاجئ لنادي خارج مصر ، المسافات تضيق بين النادي الخارجي وسموحة