شكرا لقرائتكم بعد سيشن البيجامة ..شاهد أحدث إطلالات بن شرقى قبل عودة النشاط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ظهر أشرف بن شرقى لاعب الزمالك ، بلوك جديد قبل استئناف النشاط ، واستعداد الفريق لمواجهة الرجاء المغربى بدورى أبطال أفريقيا ، حيث نشر اللاعب صورة له عبر موقع الصور انستجرام ، و علق عليها " good morning " ويظهر بن شرقى في الصورة وهو يرتدى ملابس بألوان لافتة للانظار، و كذلك ارتداؤه نظارة ، وحذاء رياضى بنفس ألوان الملابس ، وهو ما لاقى اعجاب متابعيه عبر السوشيال ميديا

ولا تعد هذه هي المرة الأولى لبن شرقى في نشر صور ملفتة ، حيث استغل النجم المغربى فترة ما قبل العودة للنشاط الرياضى، ومواجهة الرجاء المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وخضع لجلسة تصوير جديدة "فوتوسيشن"، ظهر خلالها مرتديا البيجامة والنضارة، وذلك من خلال الصور التى نشرها عبر حسابه الرسمى على إنستجرام.

Advertisements

وكانت تقارير صحفية تركية، كشفت أن مسئولى نادى الزمالك، يحاولون إقناع النجم المغربى أشرف بن شرقى، بالبقاء مع الفريق فى الفترة المقبلة، وعدم قبول عرض نادى طرابزون سبور التركى، الذى يرغب بشدة فى الحصول على خدمات نجم الفارس الأبيض، بعد المستويات الرائعة التى قدمها، منذ وصوله الصيف الماضى، قادما من فريق الهلال السعودى.

وانضم أشرف بن شرقى لصفوف الزمالك الصيف الماضى، قادما من صفوف فريق الهلال السعودي، ونجح فى التتويج مع الفارس الأبيض بـ3 ألقاب وهى كأس مصر، السوبر الأفريقى والسوبر المصرى.