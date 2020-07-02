شكرا لقرائتكم رامي ربيعة: قرار العودة للتدريبات أعاد الحياة الطبيعية للاعبي الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب رامي ربيعة، لاعب الأهلي عن سعادته بالعودة إلى التدريبات الجماعية والتواجد من جديد في ملعب التتش، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية للعودة للتدريبات منذ 20 يونيو الماضي، استعدادا لعودة النشاط الرياضي بعد فترة توقف تجاوزت الثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. ، وقال ربيعة: قرار العودة أمر جيد..أن نتقابل مع زملاءنا..التواجد داخل "بيتي" النادي الأهلي، أمر بلاشك يؤكد على عودة الحياة الطبيعية لأي لاعب، خاصة أن فترة التوقف كانت كبيرة، نظرا للظروف القهرية التي مر بها العالم أجمع والتي تسببت في إيقاف النشاط الرياضي بشكل عام، قبل أن تعود الحياة من جديد إلى كرة القدم من خلال عودة الدوريات الأوروبية.

وأوضح مدافع الأهلي، ان كل لاعب في الفريق لديه هدف يسعى إليه ويعيش حالة تركيز وهو ما ظهر خلال فترة التوقف والتي شهدت التزام الجميع بالبرنامج الذي حدده توماس بينكيل مخطط الأحمال، ومحاولة التغلب على الظروف من خلال التدريب في المنزل للحفاظ على معدل اللياقة البدنية وتجنب البداية من نقطة الصفر بعد العودة.

وأكد ربيعة، على أن اليوم الأول في التدريب كان أغلب الكلام من الجهاز الفني والطبي يدور حول الالتزام بالتعليمات الطبية والتباعد وان يحافظ كل لاعب على نفسه حرصا على المصلحة العامة وسلامة الجميع في نفس الوقت، كما أن النادي اتخذ كافة التدابير والاجراءات الإحترازية التي أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضية، من خلال التعقيم بصورة مستمرة لملعب التتش وأدوات التدريب ووجود مسافات بين المقاعد خارج الملعب والكثير من التدابير التي تم إتباعها.

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وشدد المدافع الدولي، على أن جميع اللاعبين أجروا مسحة طبية قبل استنئاف التدريبات ثم مسحة ثانية يوم الأحد الماضي، واطمأن الجميع بعدما جاءت العينة سلبية في المسحتين، موضحاً أن الإطمئنان على حالة جميع اللاعبين في كافة الأندية هو الاهم مُمتنياً عودة المسابقات من جديد وفي نفس الوقت سلامة جميع اللاعبين. وأشار ربيعة، إلى أن هناك اشياء حدثت خلال فترة التوقف وغير معتادة في الأيام العادية، وأنه على سبيل المثال مثل الجري في الشارع للحفاظ على معدل اللياقة البدنية وهو أمر صعب أن يحدث في الأيام العادية، وأنه اعتاد على دخول المطبخ، ولكن الشئ الإيجابي أن كل واحد اقترب بشكل أكبر من منزله الصغير "أولاده وأسرته".

وتطرق مدافع الفريق إلى الحديث عن بطولة دوري أبطال إفريقيا، وقال أن لاعبي الأهلي يستعدون بكل جدية والتزام وحماس لعودة جميع المسابقات سواء كان استكمال دوري أبطال إفريقيا، وخوض مواجهة نصف نهائي البطولة أمام الوداد المغربي التي ستقام في شهر سبتمبر المقبل حسبما أعلن الإتحاد الإفريقي مؤخرا، أو استئناف بطولة الدوري الممتاز، وأن هدفهم واحد وهو الفوز بالبطولتين.

وأضاف، أن بطولة إفريقيا لها طابع خاص، لاسيما أنها غائبة عن النادي منذ فترة طويلة وسيكون هناك استعداد جيد وعلى أعلى درجة لمواجهة الوداد في نصف النهائي، لمواصلة مشوار الفريق في البطولة والتتويج باللقب. ووجه رامي ربيعة رسالة إلى جماهير الأهلي، مؤكدا على أنهم سيظلوا رقم "1"، وداعمين للفريق في أي كل وقت، وأنه يآمل في تلبية رغبتهم وتحقيق طموحهم المشترك بينهم وبين اللاعبين وهو التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب الحفاظ على لقب الدوري العام هذا الموسم.