شكرا لقرائتكم شيتوس يحيى ذكرى تأهل شباب الفراعنة إلى نصف نهائى مونديال الأرجنتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وائل رياض شيتوس نجم الأهلى و منتخب مصر السابق على إحياء ذكرى تأهل منتخب الشباب إلى دور نصف نهائى كأس العالم بالأرجنتين عام 2001 ، بالفوز على هولندا 2 / 1 فى دور الثمانية ، وذلك منذ 19 عاما ، بتشر صورة للمنتخب عبر صفحته الشخصية على إنستجرام .

و علق شيتوس على الصورة قائلا :" زى النهاردة ٢-٧-٢٠٠١ يعني من ١٩ سنة بظبط كنا متأهلين لدور ال ٤ بعد ماكسبنا ماتش أمام هولندا في دور ال ٨ من بطولة كأس العالم للشباب في الأرچنتين وقدرنا نكسب المباراة دي ٢-١ واللي جاب الأهداف حسين أمين و محمد اليماني ، ذكريات حلوة وهبقي معاكم لحظة بلحظة لغاية منوصل ليوم التتويج ببرونزية العالم الميدالية العالمية الوحيدة في تاريخ كرة القدم المصرية واللي أتمني تكرارها مع الأجيال القادمة.

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شيتوس

استعاد وائل رياض شيتوس نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمدرب المساعد فى جهاز المنتخب الأولمبي الحالى، مؤخرا ذكرياته مع منتخب الشباب فى بطولة كأس العالم، والتى توج فيها الفراعنة الصغار بالميدالية البرونزية حينها.

وكتب وائل رياض عبر صفحته على "فيس بوك" قائلاً: "زي النهاردة 27/ 6/ 2001 يعني من 19 سنة بظبط كان عندنا ماتش مع منتخب أمريكا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم للشباب في الأرچنتين وقدرنا نكسب المباراة دي 2 - 0 واللي جاب الأهداف وائل رياض و محمد اليماني، ذكريات حلوة وهبقي معاكم لحظة بلحظة لغاية منوصل ليوم التتويج ببرونزية العالم الميدالية العالمية الوحيدة في تاريخ كرة القدم المصرية واللي أتمني تكرارها مع الأجيال القادمة.. تحيا مصر".