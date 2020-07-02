شكرا لقرائتكم الأهلى يستقر على تجديد الثقة فى مصيلحى الطائرة وتوفيق السلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستقرت إدارة النشاط الرياضى بالنادى الأهلى على تجديد الثقة فى كلا من محمد مصيلحى المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادى و أشرف توفيق المدير الفنى لفريق كرة السلة فى التشكيل الجديد للأجهزة الفنية بالنادى ، بعدما تم الإستقرار على تعيين طارق محروس على رأس القيادة الفينة لفريق كرة اليد .

أتفق مسئولو النادي الأهلي مع طارق محروس المدير الفنى الحاصل على برونزية كأس العالم للشباب 2019 على العودة لقيادة الأهلي فى المرحلة المقبلة بعدما وجه مجلس ادارة النادي الأهلى الشكر للسويدى لأولا ليندجرين المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد عن الفترة التي تولي فيها المسئولية وسوف يقوم رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بترشيح بديلًا له وعرضه على مجلس الادارة في الاجتماع القادم ، فيما تشير المعلومات الواردة من القلعة الحمراء بإقتراب طارق محروس من العودة للقلعة الحمراء حيث تم الأتفاق بشكل شبه نهائي مع طارق محروس على تدريب الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة وهو ما سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة.

كما أن التصور الخاص بعودة فرق النشاط الرياضي بالنادي لاستئناف التدريبات خلال الفترة المقبلة، سوف يتم وفقًا للبروتوكول الخاص بوزارة الشباب والرياضة، وبناء على درجة التلامس لكل لعبة من اللعبات سواء الفردية أو الجماعية، ووفقا للمخاطبات الوزارية للنادي خلال الساعات الماضية.

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شهدت الساعات الماضية تواصلا مستمرًا مع الااتحادات المختلفة، إلى جانب مواصلة الجهود التي تقوم بها إدارة النادي، لتطبيق كافة الإجراءات الطبية والاحترازية، بالتنسيق مع اللجنة الطبية؛ للتأكيد على تطبيق كافة الاشتراطات لعودة التدريبات من جديد.

وعودة الفرق للتدريبات ستكون على عدة مراحل، حيث تشهد المرحلة الاولى التجهيز والإعداد لعودة النشاط والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري، على أن تكون المرحلة الثانية خاصة ببدء النشاط التدريبي وبدء الرياضات غير التلامسية وهي التنس الأرضي وألعاب القوى والسباحة، بالإضافة الى الرياضات التي تمارس في الملاعب المفتوحة ومراعاة مسافة التباعد المناسبة وفقا للإجراءات الاحترازية .

وأكد عبد القادر أن المرحلة الثالثة ستشهد بدء انشاط التدريبي للرياضات محدودة التلامس وهي الكرة الطائرة والجمباز وتنس الطاولة والرياضات الفردية التي تمارس في الصالات المغلقة، مع السماح بإمكانية ممارسة الرياضة داخل صالات الجيم والصالات المغلقة مع الحفاظ على مسافة التباعد المناسبة وفقا للإجراءات الاحترازية.

وأضاف مدير عام النشاط الرياضي أن المرحلة الرابعة ستشهد بدء النشاط التدريبي للرياضات متوسطة التلامس، وهي كرة اليد وكرة السلة، ويسمح بممارسة الرياضة داخل الصالات المغلقة وصالات الجيم مع الحفاظ على مسافة التباعد، ومع البدء في المنافسات والمسابقات الرسمية مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ، وأخيرًا المرحلة الخامسة، وهي مرحلة بدء المنافسات الرسمية، ومعسكرات الإعداد، وخلالها يسمح بالرياضات الفردية التي تمارس في الصالات المغلقة، وصالات الجيم مع الحفاظ على مسافة التباعد المقررة في الإجراءات الاحترازية، والالتزام التام بالتعليمات الوقائية اللازمة.