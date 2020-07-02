شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطبق الهبوط فى الدورى الممتاز وإلغائه فى القسمين الثانى والثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، اقتراحا بتطبيق نظام الهبوط فى الدورى الممتاز فقط هذا الموسم، بحيث يهبط الفرق الثلاثة الأخيرة إلى دورى القسم الثانى كما هو معمول به فى السنوات الماضية ، لاسيما بعد تأكد استئناف النشاط الكروى وعودة مسابقة الدورى العام بعد توقف دام أكثر من 3 شهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويدرس اتحاد الكرة اعلان الغاء الهبوط فى القسمين الثانى والثالث، على أن تقام دورة مجمعة بين الـ4 فرق الأوائل لكل مجموعة من المجموعات الثلاثة ، بنفس عدد النقاط التى هم عليها قبل توقف الدورى وصعود الأول من كل مجموعة للدورى الممتاز، ويتم تجميع هذه الفرق فى معسكر واحد وفقا للاجراءات الوقائية التى اعلنتها اللجنة الطبية.

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وفيما يخص القسم الثالث، تناقش اللجنة الخماسية صعود أوائل مجموعات دورى القسم الثالث الى دورى الممتاز ب الموسم الجديد حيث يتم الصعود من خلال ترتيب الجداول الحالية لكل المجموعات.. كما يصعد أوائل مجموعات دورى القسم الرابع الى القسم الثالث في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية الموقف النهائي لهذه المسابقات خلال الساعات المقبلة.