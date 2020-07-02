شكرا لقرائتكم الأهلي يطمئن على تأهيل سعد سمير ونيدفيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الجهاز الفني لفريق الاهلي على الاطمئنان على سير البرنامج التأهيلي لثنائي الفريق سعد سمير وكريم نيدفيد، وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إن الثنائي يواصلان برنامجهما التأهيلي بشكل جيد جدا، وهناك متابعة مستمرة مع اللاعبين؛ من أجل الاطمئنان علي حالتهما. ، ويؤدي سعد سمير برنامجا تأهيليا للتعافي من آثار جراحة وتر أكيليس، في حين يؤدي كريم نيدفيد برنامجا تأهيليا للتعافي من آثار جراحة غضروف الركبة، ويستأنف الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ السبت، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا (الخميس والجمعة).

فيما حصل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على تقرير شامل عن تدريبات الفريق طوال الأسبوع الماضى والتى قادها مساعده ديفيد سيزا، وتسلم المدرب السويسرى الموجود حالياً فى بلاده لقضاء إجازة عدة أيام برفقة أسرته التى تُقيم هناك تقريراً يتضمن جميع الأمور الخاصة بالفريق، والتدريبات التى تمت خلال الأيام الأولى على مجموعتين قبل أن تُقام على مرة واحدة يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين، ثم حصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم، الخميس، وغداً قبل استئنافها السبت فى الخامسة والنصف مساءً.