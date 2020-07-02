شكرا لقرائتكم تضاؤل فرص مرموش وهيثم حسن فى الانضمام للمنتخب بعد تأجيل أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضاءلت فرص الثنائى عمر مرموش لاعب فولفسبورج الألمانى وهيثم حسن المحترف المصرى فى نادى شاتورو الفرنسى أحد أندية الدرجة الثانية، فى الانضمام لمنتخب مصر فى الفترة المقبلة، بعد قرار الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل منافسات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون لمدة عام لتقام فى يناير 2022، بسبب ضيق الوقت وتأجيل أكثر من مباريات التصفيات المؤهلة للكان بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويرجع السبب فى تضاؤل فرص الثنائى فى أن الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة حسام البدرى كان يرغب فى ضم الثنائى، نظرا لأن عمر مرموش شارك مع فريقه فى الدورى الألمانى مؤخرا فى الوقت الذى كانت فيه حالة من الغموض تحيط بمصير الدورى المصرى وموعد استئنافه، ولكن مع تأكد عودة الدورى ستكون الأولوية للاعبين المحليين مالم يقدم مرموش مستويات رائعة مع فريقه ويشارك بصفة أساسية.

ونفس الأمر بالنسبة لهيثم حسن ، الذى كان يرغب البدرى فى منحه الفرصة فى ظل ابتعاد عدد كبير من لاعبى الدورى عن المشاركة فى المباريات لذا كان يفكر البدرى فى ضمه ولكن الموقف سيتغير بعد تأكد عودة الدورى، وستكون المنافسة شديدة الصعوبة بينه وبين اللاعبين المحليين فى مركزه.

ويعيش هيثم حسن في فرنسا وهو من أصل مصري ويلعب في صفوف نادي شاتورو بفرنسا حيث بدأ بفريق ١٧ سنة وتم تصعيده إلى صفوف فريق ١٩ سنة قبل أن يبدأ في يوليو ٢٠١٩ اللعب في الفريق الأول للنادي الفرنسي ، ويجيد هيثم حسن في مركز الجناحين الأيسر والأيمن ومن مواليد ٨ فبراير عام ٢٠٠٢ وخلال الموسم الحالي مع شاتورو شارك في ١٣ مباراة ومن المنتظر أن يتابع أعضاء الجهاز الفني المزيد من مباريات اللاعب مع فريقه مع عودة النشاط في فرنسا.

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على صعيد متصل، قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري تنظيم احتفالية لمحمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الانجليزي بعد تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي كأول لاعب مصري يحقق هذا الإنجاز وينال هذا الشرف ، علي أن تقام الاحتفالية في أول تجمع قادم للمنتخب وفقا للأجندة الدولية التي يعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

في السياق ذاته ، اجتمع حسام البدري المدير الفني للمنتخب مع محمد بركات مدير المتتخب لبحث قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بتأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون ووضع التصورات الخاصة بشكل استعدادات المنتخب خلال المرحلة المقبلة فور إعلان قرارات الاتحاد الأفريقي.

وناقش البدري مع مدير المنتخب كل السيناريوهات المطروحة التي تحافظ علي خطة إعداد الفريق القومي لاسيما وأن الكاف لم يتطرق خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده رئيسه أحمد أحمد إلي تحديد أجندات المنتخبات الدولية خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بتسكينها بمباريات ودية أو رسيمة للبدء في التحضير الفعلي لهذه المرحلة.

أكد حسام البدري أنه سوف يجتمع مرة أخرى مع اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لبحث كل هذه القرارات والتأكيد على ضرورة ربط المباريات للمسابقات المحلية بالأجندة الدولية للمنتخب فور وضوحها بما يضمن الحصول على الاستحقاقات الكافية من فترات مناسبة والخاصة بمباريات المنتخب سواء على صعيد التصفيات المؤهلة لكأس العالم أوكأس الأمم الأفريقية وأيضا الاتفاق علي خطوط عرضية لمنح المنتخب توقيات مناسبة في التجمعات الخاصة بمعسكرات المنتخب.. وقال البدري على أنه سيجتمع مع جهازه المعاون من أجل مناقشة جميع الأمور والمعوقات التي ستواجه المنتخب وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل.