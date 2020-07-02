شكرا لقرائتكم وست هام يهزم تشيلسي بثلاثية ويعرضه للتعثر الأول منذ "الاستئناف" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أضاع تشيلسي فرصة الارتقاء للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة موجعة 2 - 3 أمام مضيفه وست هام يونايتد، يوم الأربعاء، في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

بتلك النتيجة، ظل تشيلسي في المركز الرابع برصيد 54 نقطة، متأخرا بفارق نقطة خلف ليستر سيتي، صاحب المركز الثالث، الذي خسر 1 - 2 أمام مضيفه إيفرتون في وقت سابق ضمن المرحلة ذاتها. في المقابل، ارتفع رصيد وست هام إلى 30 نقطة في المركز السادس عشر، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط أمام مراكز الهبوط.

جاءت المباراة مثيرة وحماسية منذ اللحظة الأولى، فيما ظلت نتيجتها معلقة حتى الثواني الأخيرة. وافتتح النجم البرازيلي ويليان التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، لكن فرحة الفريق الأزرق بالتقدم لم تدم طويلا، عقب إحراز التشيكي توماس تشوتشيك هدف التعادل لوست هام في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول. وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث تقدم ويستهام مرة أخرى عبر لاعبه ميشيل أنطونيو في الدقيقة 50، غير أن ويليان عاد للتألق من جديد، عقب تسجيله هدف التعادل لتشيلسي في الدقيقة 72.

وبينما حاول تشيلسي خطف هدف الفوز والانقضاض على المركز الثالث، منح (البديل) الأوكراني أندريه يارمولنكو ثلاث نقاط ثمينة لوست هام، عقب تسجيله هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 89، لينهي الفريق الملقب بـ(المطارق) سلسلة انتصارات تشيلسي، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة بالمسابقة.