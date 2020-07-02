شكرا لقرائتكم إنتر يتمسك بالثالث ويهزم بريشيا بسداسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل إنتر مطاردة يوفنتوس ولاتسيو في سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه الكاسح 6 - صفر على ضيفه بريشيا يوم الأربعاء في المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل بولونيا 1 - 1 مع ضيفه كالياري.

وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق فوزه الثالث في مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 64 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثماني نقاط خلف يوفنتوس (المتصدر)، قبل تسع مراحل على نهاية البطولة. وفي المقابل، تجمد رصيد بريشيا عند 18 نقطة، ليظل في ذيل جدول الترتيب.

وتقدم إنتر مبكرا عبر نجمه الإنجليزي المخضرم أشلي يونغ في الدقيقة الخامسة، ثم سجل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 20. وأضاف دانييلو دي أمبروسيو الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 45، ثم سجل روبيرتو غاليارديني والدنماركي كريستيان إيركسن الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 52 و83. وأنهى أنتونيو كاندريفا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لإنتر في الدقيقة 88.